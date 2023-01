Company of Heroes 3 doczeka się jeszcze jednych otwartych testów

Na Company of Heroes 3 czeka każdy domorosły Napoleon. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich niecierpliwych. Na karcie Steam gry pojawiła się notka o otwartych testach, które odbędą się jeszcze przed premierą. Wystarczy poprosić o dostęp i liczyć na to, że nie zostaniecie odrzuceni.

Company of Heroes 3 zaoferuje najbardziej rozbudowaną kampanię w historii serii

Company of Heroes 3 to kolejna pełnoprawna odsłona niezwykle popularnej serii gier z gatunku RTS. Akcja najnowszej części będzie rozgrywać się w regionie śródziemnomorskim, a konkretniej w przełęczach włoskich gór, na malowniczych wybrzeżach i niekończących się pustyniach Afryki Północnej. Twórcy zapowiadają najbardziej obszerną kampanię dla jednego gracza w historii serii. Powinniśmy spodziewać się też wielu ciekawych mechanik urozmaicających rozgrywkę. Produkcja autorstwa Relic Entertainment zapowiada się naprawdę syto, a fani z pewnością już nie mogą doczekać się premiery.



„Legendarna seria gier strategicznych powraca! Company of Heroes 3 to niepowtarzalne połączenie akcji, taktyki i strategii. Decyduj o wyniku zaciętych bitew toczących się w czasie rzeczywistym i wydawaj rozkazy jako generał, sprawując kontrolę nad całą kampanią, w której każdy wybór ma znaczenie” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami Company of Heroes 3 zadebiutuje na PC już 23 lutego 2023 roku. Posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox One muszą poczekać nieco dłużej, gdyż wersja na te platformy pojawi się w dalszej części roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się wymaganiami sprzętowymi oraz z naszymi wrażeniami z wersji przedpremierowej: Znów zagrałem w Company of Heroes 3 – niemiecka fabuła i aliancki sandbox.