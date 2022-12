Company of Heroes 3 – do sieci trafiły wymagania sprzętowe dla wersji PC

Jakiś czas temu pojawiły się informacje, które sugerowały, że Company of Heores 3 trafi nie tylko na komputery osobiste, ale także na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety zarówno SEGA, jak i deweloperzy ze studia Relic Entertainment do tej pory nie odnieśli do wspomnianych doniesień. Tymczasem do sieci trafiły kolejne interesujące szczegóły związane z nadchodzącą odsłoną serii Company of Heroes. Mowa tutaj oczywiście o wymaganiach sprzętowych.

Ujawniono wymagania sprzętowe Company of Heroes 3 na PC

Redakcja PCGamesN przedstawiła zarówno minimalne, jak i rekomendowane konfiguracje. Użytkownicy komputerów osobistych mogą więc sprawdzić, czy posiadany przez nich sprzęt sprosta wymaganiom i w dniu premiery pozwoli bezproblemowo cieszyć się rozgrywką w Company of Heroes 3.



Company of Heores 3 – minimalne wymagania sprzętowe: