Codemasters planuje uwzględnić zawirowania z kierowcami Red Bulla już na premierę. Niestety to nie jest takie proste

Formuła 1 potrafi być bezwzględna, zwłaszcza w zespole Red Bulla. Przekonał się o tym Liam Lawson, który w tym sezonie stracił swoje miejsce po zaledwie dwóch wyścigach. Po słabszych występach w Grand Prix Australii i Chin został nagle zastąpiony przez Yukiego Tsunodę z Racing Bulls, a sam powrócił do zespołu juniorskiego. Codemasters chce od razu uwzględnić tę roszadę, ale to nie będzie proste zadanie.

Zmiana kierowców pod względem technicznym jest stosunkowo łatwa, bowiem gra od dawna obsługuje przenoszenie zawodników między zespołami. Jednak problemem okazują się kwestie licencyjne, co tłumaczy Cooper:

Jeśli Codemasters zdąży na czas, gracze zobaczą Yukiego Tsunodę w Red Bullu, a Liama Lawsona w Racing Bulls we wszystkich trybach gry, poza fabularnym Braking Point, gdzie zmiana nie będzie możliwa ze względu na zamkniętą produkcję scen filmowych. Nie wiadomo jeszcze, czy gracze będą mogli swobodnie wybierać między oryginalnym, a zaktualizowanym składem przed i po zamianie.

To nie pierwszy raz, gdy Codemasters musi szybko reagować na zmiany w Formule 1. W 2023 roku Daniel Ricciardo, po odejściu z McLarena, wrócił do stawki w barwach AlphaTauri, zastępując Nycka de Vriesa w trakcie sezonu. Później został sam zastąpiony przez Lawsona w przemianowanym zespole Racing Bulls. W tamtym przypadku Ricciardo trafił do gry F1 23 dopiero w sierpniu 2023 roku, miesiąc po jego powrocie na tor podczas Grand Prix Węgier.

Premiera F1 25 zaplanowana jest na 30 maja na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Gracze, którzy zamówią Edycję Ikoniczną, będą mogli rozpocząć zabawę wcześniej, czyli już 27 maja. Nowa odsłona serii nie trafi na konsole PS4 i Xbox One.

Przypominamy również, że Codemasters postanowiło stworzyć kilka torów w zaawansowanej technologii, aby jak najlepiej odwzorować ich ukształtowanie. Polecamy także zobaczyć najnowszy zwiastun Drogi do sławy.