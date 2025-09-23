Polacy kontra Chińczycy. Jak wypada Silent Hill f w starciu z remake’em SH2?

Silent Hill f jest już dostępny dla posiadaczy edycji Deluxe, a teraz warto przyjrzeć się, jak wypada w zestawieniu z Silent Hill 2 Remake od polskiego Bloober Team. Pod względem szczegółowości środowiska i jakości tekstur remake polskiego studia zdecydowanie przewyższa chiński tytuł. Silent Hill f, choć mniej skomplikowany w budowie świata, oferuje jednak lepsze animacje postaci, co sprawia, że bohaterowie poruszają się bardziej naturalnie.

Silent Hill f kontra Silent Hill 2 Remake – mocne i słabe strony

Obie produkcje korzystają z Unreal Engine 5, co niestety przekłada się na problemy z wydajnością. Niska natywna rozdzielczość przed upscalingiem powoduje, że nawet na PS5 Pro tytuły mogą wyglądać gorzej niż oczekiwano. Mimo tego pierwsze reakcje graczy są pozytywne. Silent Hill f na Steamie uzyskał już 89% rekomendacji, co pokazuje, że chińskie studio NeoBards dobrze poradziło sobie z klimatem horroru, a polski remake nadal imponuje techniczną precyzją i detalami środowiska.