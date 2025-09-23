Zaloguj się lub Zarejestruj

Polacy kontra Chińczycy. Jak wypada Silent Hill f w starciu z remake’em SH2?

Mikołaj Berlik
2025/09/23 13:10
Silent Hill f i Silent Hill 2 Remake korzystają z Unreal Engine 5, ale różnią się podejściem do grafiki i animacji bohaterów.

Silent Hill f jest już dostępny dla posiadaczy edycji Deluxe, a teraz warto przyjrzeć się, jak wypada w zestawieniu z Silent Hill 2 Remake od polskiego Bloober Team. Pod względem szczegółowości środowiska i jakości tekstur remake polskiego studia zdecydowanie przewyższa chiński tytuł. Silent Hill f, choć mniej skomplikowany w budowie świata, oferuje jednak lepsze animacje postaci, co sprawia, że bohaterowie poruszają się bardziej naturalnie.

Silent Hill f
Silent Hill f

Silent Hill f kontra Silent Hill 2 Remake – mocne i słabe strony

Obie produkcje korzystają z Unreal Engine 5, co niestety przekłada się na problemy z wydajnością. Niska natywna rozdzielczość przed upscalingiem powoduje, że nawet na PS5 Pro tytuły mogą wyglądać gorzej niż oczekiwano. Mimo tego pierwsze reakcje graczy są pozytywne. Silent Hill f na Steamie uzyskał już 89% rekomendacji, co pokazuje, że chińskie studio NeoBards dobrze poradziło sobie z klimatem horroru, a polski remake nadal imponuje techniczną precyzją i detalami środowiska.

Porównanie obu tytułów pokazuje, że choć każde studio postawiło na inne elementy – polskie na szczegółowość świata, chińskie na animacje – oba projekty spełniają oczekiwania fanów serii i utrzymują wysoki poziom jakości wizualnej w nowych odsłonach kultowego horroru.

GramTV przedstawia:

Japonia, lata 60. XX wieku. Na leżące na uboczu miasto Ebisugaoka, w którym mieszka Hinako Shimizu, opada mgła, pogrążając wszystko w oparach koszmaru.

Aby przetrwać pośród zapadłej ciszy i gęstniejącej mgły, Hinako musi przemierzać kręte ścieżki Ebisugaoki, rozwiązując złożone zagadki i stawiając czoło dziwacznym potworom.

Świat Hinako powstał w wyobraźni słynnego pisarza Ryukishiego07. Ciesz oczy piękną grafiką przy akompaniamencie niesamowitej muzyki . autorstwa Akiry Yamaoki) i zanurz się w fascynującej opowieści o wątpliwościach, żalach i nieuniknionych wyborach. Czy Hinako otworzy się na piękno kryjące się w grozie czy podda się nadchodzącemu szaleństwu?

