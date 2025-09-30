Ghost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows. Czy PlayStation ma nowego lidera?

Już w tym tygodniu na rynku zadebiutuje Ghost of Yotei, które zbiera świetne recenzje i jest określane mianem jednego z najlepszych tytułów 2025 roku. Premiera produkcji od Sony zbiegła się z publikacją ciekawego materiału porównawczego, w którym zestawiono ją z inną grą rozgrywającą się w Japonii – Assassin’s Creed Shadows od Ubisoftu.

Ghost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows – szczegółowe zestawienie

Kanał ElAnalistaDeBits przyjrzał się wielu aspektom obu produkcji. Analiza objęła nie tylko oprawę wizualną – cykl dnia i nocy, modele postaci, roślinność, tekstury czy fizykę wody i śniegu – ale też elementy gameplayu, takie jak system walki czy animacje wspinaczki. Uwzględniono również detale związane z atmosferą, oświetleniem, destrukcją otoczenia, a nawet wyglądem błota czy krwi.