Ghost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows. Czy PlayStation ma nowego lidera?

Mikołaj Berlik
2025/09/30 16:30
Dwie gry w Japonii, dwa zupełnie różne podejścia.

Już w tym tygodniu na rynku zadebiutuje Ghost of Yotei, które zbiera świetne recenzje i jest określane mianem jednego z najlepszych tytułów 2025 roku. Premiera produkcji od Sony zbiegła się z publikacją ciekawego materiału porównawczego, w którym zestawiono ją z inną grą rozgrywającą się w Japonii – Assassin’s Creed Shadows od Ubisoftu.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Ghost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows – szczegółowe zestawienie

Kanał ElAnalistaDeBits przyjrzał się wielu aspektom obu produkcji. Analiza objęła nie tylko oprawę wizualną – cykl dnia i nocy, modele postaci, roślinność, tekstury czy fizykę wody i śniegu – ale też elementy gameplayu, takie jak system walki czy animacje wspinaczki. Uwzględniono również detale związane z atmosferą, oświetleniem, destrukcją otoczenia, a nawet wyglądem błota czy krwi.

Porównanie pokazuje odmienne podejście do tematu Japonii feudalnej. Ghost of Yotei koncentruje się na artystycznym stylu, kinowej atmosferze i precyzji pojedynków, natomiast Assassin’s Creed Shadows stawia na szeroką skalę i historyczną warstwę świata, zgodnie z tradycją serii Ubisoftu.

Ghost of Yotei może stać się nowym hitem PlayStation dzięki intensywnej, filmowej oprawie, a Assassin’s Creed Shadows przyciąga graczy zainteresowanych szczegółowym odwzorowaniem realiów historycznych.

Tagi:

News
porównanie grafiki
porównanie jakości grafiki
Assassin's Creed
porównanie
Assassin's Creed Shadows
Ghost of Yōtei
Mikołaj Berlik
