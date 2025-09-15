EA DICE przyznaje, że premiera BF 2042 była trudna. Battlefield 6 ma zacząć w zupełnie innym stylu

Premiera Battlefield 2042 w 2021 roku okazała się trudnym momentem dla graczy i twórców. Gra zebrała jedne z najniższych ocen w historii Steama – spośród ponad 21 tysięcy opinii jedynie 24% było pozytywnych, co spotkało się z rozczarowaniem nie tylko fanów, ale również zespołu EA DICE.

Battlefield – trudny start i lekcje na przyszłość

W wywiadzie dla magazynu Edge dyrektor generalna EA DICE oraz szefowa serii Rebecka Coutaz wspominała okres tuż po premierze jako „bardzo trudny”. Coutaz dołączyła do zespołu zaledwie dwa tygodnie po debiucie gry. „Mieliśmy duże oczekiwania ze strony społeczności oraz graczy, którzy są z nami od dziesięcioleci. Byliśmy im coś winni – i oczywiście naszym zespołom również” – mówiła.