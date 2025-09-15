Zaloguj się lub Zarejestruj

EA DICE przyznaje, że premiera BF 2042 była trudna. Battlefield 6 ma zacząć w zupełnie innym stylu

Mikołaj Berlik
2025/09/15 16:00
0
0

Rebecka Coutaz zapewnia, że przy Battlefield 6 nie powtórzą tych błędów.

Premiera Battlefield 2042 w 2021 roku okazała się trudnym momentem dla graczy i twórców. Gra zebrała jedne z najniższych ocen w historii Steama – spośród ponad 21 tysięcy opinii jedynie 24% było pozytywnych, co spotkało się z rozczarowaniem nie tylko fanów, ale również zespołu EA DICE.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield – trudny start i lekcje na przyszłość

W wywiadzie dla magazynu Edge dyrektor generalna EA DICE oraz szefowa serii Rebecka Coutaz wspominała okres tuż po premierze jako „bardzo trudny”. Coutaz dołączyła do zespołu zaledwie dwa tygodnie po debiucie gry. „Mieliśmy duże oczekiwania ze strony społeczności oraz graczy, którzy są z nami od dziesięcioleci. Byliśmy im coś winni – i oczywiście naszym zespołom również” – mówiła.

GramTV przedstawia:

Obecnie Battlefield 2042 jest w lepszym stanie – na Steamie gra ma 48% pozytywnych ocen, a wciąż sporo osób w nią gra. Zwiększoną aktywność zanotowano niedawno po zakończeniu otwartej bety Battlefield 6 – w szczytowym momencie w grze bawiło się ponad 30 tysięcy osób.

Premiera Battlefield 6 zaplanowana jest na 10 października i obejmie PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Twórcy zapewniają, że nowa odsłona serii nie powtórzy błędów 2042 i wystartuje w znacznie lepszej formie, licząc na pozytywny odbiór fanów i stabilną społeczność graczy.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/battlefield/they-did-not-want-to-allow-this-to-happen-battlefield-6-lead-says-the-controversial-battlefield-2042-which-once-had-just-21-percent-positive-steam-reviews-even-disappointed-its-devs/

Tagi:

News
PC
Electronic Arts
EA
EA DICE
strzelanka
Battlefield
Battlefield 6
Battlefield 2042
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112