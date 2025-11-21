Jak działa Silent Hill 2 na Xbox Series X i S? Test pokazuje znane problemy

Silent Hill 2 jest już oficjalnie dostępny na konsolach Xbox, a pierwsze testy ujawniają, jak radzi sobie konwersja przygotowana przez Bloober Team.

Silent Hill 2 – jak wypada wersja na Xbox Series?

Po wcześniejszych przeciekach wiemy już, że horror wykorzystuje technologię Lumen z Unreal Engine 5, która była źródłem problemów także na PS5 i PC. Materiał przygotowany przez Fuzion Xbox Testing pokazuje, czego mogą spodziewać się posiadacze Xbox Series X oraz słabszego Series S.