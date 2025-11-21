Jak działa Silent Hill 2 na Xbox Series X i S? Test pokazuje znane problemy

Jak wypada tytuł Bloober Team na nowej platformie?
Silent Hill 2 jest już oficjalnie dostępny na konsolach Xbox, a pierwsze testy ujawniają, jak radzi sobie konwersja przygotowana przez Bloober Team.
Silent Hill 2 – jak wypada wersja na Xbox Series?
Po wcześniejszych przeciekach wiemy już, że horror wykorzystuje technologię Lumen z Unreal Engine 5, która była źródłem problemów także na PS5 i PC. Materiał przygotowany przez Fuzion Xbox Testing pokazuje, czego mogą spodziewać się posiadacze Xbox Series X oraz słabszego Series S.
Na Xbox Series Xpojawiają się te same problemy, które obserwowaliśmy wcześniej na PS5. Gra potrafi tracić pojedyncze klatki przy próbie utrzymania 60 fps, szczególnie podczas wczytywania kolejnych obszarów ukrytych we mgle. Zjawisko jest dobrze widoczne około 5. minuty testu i przypomina typowe „szarpnięcia”, z którymi mierzy się wiele produkcji korzystających z UE5.
GramTV przedstawia:
W trybie jakości (30 fps), widocznym od 6:30 materiału, gra wypada znacznie stabilniej. Ten wariant nie boryka się z mikrozacięciami animacji, co może być preferowaną opcją dla osób szukających spójnego doświadczenia. Na Xbox Series Sdostępny jest wyłącznie tryb 30 fps, lecz produkcja utrzymuje go bez zauważalnych spadków.
Wersja na konsole Microsoftu nie rozwiązuje wszystkich technicznych problemów, jednak oferuje zbliżoną jakość do konkurencyjnej platformy. Dla wielu graczy stabilność trybu 30 fps może okazać się najlepszym sposobem na powrót do kultowego horroru.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!