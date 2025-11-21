Zaloguj się lub Zarejestruj

Jak działa Silent Hill 2 na Xbox Series X i S? Test pokazuje znane problemy

Mikołaj Berlik
2025/11/21 15:30
0
0

Jak wypada tytuł Bloober Team na nowej platformie?

Silent Hill 2 jest już oficjalnie dostępny na konsolach Xbox, a pierwsze testy ujawniają, jak radzi sobie konwersja przygotowana przez Bloober Team.

Silent Hill 2 Remake
Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 – jak wypada wersja na Xbox Series?

Po wcześniejszych przeciekach wiemy już, że horror wykorzystuje technologię Lumen z Unreal Engine 5, która była źródłem problemów także na PS5 i PC. Materiał przygotowany przez Fuzion Xbox Testing pokazuje, czego mogą spodziewać się posiadacze Xbox Series X oraz słabszego Series S.

Na Xbox Series X pojawiają się te same problemy, które obserwowaliśmy wcześniej na PS5. Gra potrafi tracić pojedyncze klatki przy próbie utrzymania 60 fps, szczególnie podczas wczytywania kolejnych obszarów ukrytych we mgle. Zjawisko jest dobrze widoczne około 5. minuty testu i przypomina typowe „szarpnięcia”, z którymi mierzy się wiele produkcji korzystających z UE5.

GramTV przedstawia:

W trybie jakości (30 fps), widocznym od 6:30 materiału, gra wypada znacznie stabilniej. Ten wariant nie boryka się z mikrozacięciami animacji, co może być preferowaną opcją dla osób szukających spójnego doświadczenia. Na Xbox Series S dostępny jest wyłącznie tryb 30 fps, lecz produkcja utrzymuje go bez zauważalnych spadków.

Wersja na konsole Microsoftu nie rozwiązuje wszystkich technicznych problemów, jednak oferuje zbliżoną jakość do konkurencyjnej platformy. Dla wielu graczy stabilność trybu 30 fps może okazać się najlepszym sposobem na powrót do kultowego horroru.

Tagi:

News
horror
polskie studia
porównanie grafiki
Bloober Team
Silent Hill 2 Remake
Silent Hill
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112