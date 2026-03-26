Co zrobić, aby więcej osób kończyło gry? Hideo Kojima znalazł sposób

Hideo Kojima, znany z tworzenia gier, które dzielą publiczność, tym razem postawił sobie za cel, by nikt nie odpadł w przedbiegach. Wygląda na to, że lekcja wyciągnięta z pierwszej części Death Stranding 2: On the Beach zaowocowała bardziej przystępną strukturą, która nie przytłacza gracza od samego progu.

Death Stranding 2: On the Beach – Hideo Kojima chciał, by więcej graczy ukończyło fabułę

Hiraoki Yoshiike, główny projektant poziomów w Kojima Productions, zdradził w wywiadzie dla PCGamer, że jednym z priorytetów przy tworzeniu kontynuacji było sprawienie, by gracze dotarli do napisów końcowych. Zespół zdecydował się na ograniczenie ekspozycji świata (worldbuildingu), by tempo akcji było bardziej dynamiczne niż w „jedynce”. Według Yoshiike, pierwszy Death Stranding musiał bardzo drobiazgowo wprowadzać graczy w zupełnie nowe koncepty, co przez wielu było odbierane jako proces powolny i nużący.