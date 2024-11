Co zmieni pierwszy patch do Dragon Age: The Veilguard? Twórcy dzielą się pierwszymi informacjami

Jak już wiemy, do popularnego w ostatnich dniach Dragon Age: The Veilguard nie pojawi się w przyszłości żadne płatne rozszerzenie. Nie oznacza to, że BioWare nie będzie pracowało nad ulepszeniem produkcji - studio poinformowało o nadchodzącej aktualizacji, która naprawi wymienione przez twórców elementy gry.

Dragon Age: The Veilguard - zmiany w nadchodzącej aktualizacji

Na Twitterze/X BioWare udostępniło wpis, w którym informują o pierwszym updacie, który pojawi się w Dragon Age: The Veilguard jeszcze w tym tygodniu na wszystkich platformach. Dowiedzieliśmy się, że przyniesie on kilka zmian dotyczących balansu rozgrywki, naprawi błędy znajdujące się w grze oraz rozwiąże problemy z występującymi crashami. Nie są to wszystkie zmiany, a pełny opis aktualizacji otrzymamy po jej zaimplementowaniu.

