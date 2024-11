Dragon Age: The Veilguard popularniejsze od God of War i Wo Long. Tytuł cieszy się ogromnym zainteresowaniem

BioWare nie planuje dodatków do gry.

Od premiery Dragon Age: The Veilguard minęło już kilka dni. Według najnowszych statystyk ze Steama tytuł cieszy się bardzo dużą popularnością. W porównaniu do poprzednich gier studia kontynuacja serii uzyskała zdecydowanie lepsze wyniki. Nie wiemy jakie dalsze plany na grę ma BioWare - ostatnio potwierdzono brak powstawania rozszerzenia.

Dragon Age: The Veilguard - tytuł zyskuje popularność

Po premierze Dragon Age: The Veilguard zyskuje coraz więcej graczy zbierając w szczytowym momencie 89,418 użytkowników. Jest to bardzo dobry rezultat przebijający takie produkcje, jak Wo Long: Fallen Dynasty (75,906) oraz God of War (73,529). Ciężko powiedzieć, kiedy nowa produkcja BioWare osiągnie szczyt popularności - ostatnie wyniki znacznie przebijają liczbę ponad 70 tysięcy osób, które pojawiły się w grze w dniu premiery. Dane zostały zebrane tylko wśród użytkowników Steam i nie uwzględniają graczy z innych platform.