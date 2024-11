Nie zobaczymy remasterów pierwszych odsłon Dragon Age. Dyrektor BioWare odniósł się do tematu

Seria Dragon Age znów zyskała popularność, a to za sprawą ostatniej premiery nowej gry z podtytułem The Veilguard, która została już pozytywnie oceniona przez fanów. Wiele osób z pewnością czeka na odświeżone wersje poprzednich odsłon, lecz w wywiadzie udzielonym przez dyrektora kreatywnego BioWare dowiedzieliśmy się, że może to nie być częścią planów w najbliższej przyszłości.

Dragon Age - nie zobaczymy remasterów odsłon?

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć wywiad z Jonem Eplerem, czyli dyrektorem kreatywnym studia odpowiedzialnego za serię Dragon Age. Usłyszeliśmy, że chcieliby oni wydać odświeżoną kolekcję pierwszych trzech produkcji, lecz ze względu na techniczne aspekty dawnych tytułów możemy się nie doczekać takiego wydania. Twórcy mieliby się wzorować na Mass Effect: Legendary Edition.