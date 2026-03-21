Co za duet! Tarantino i Stallone łączą siły szykują gangsterski serial

Nowy projekt ma być czarno-biały, stylizowany na kino sprzed niemal wieku i może być tym, o którym reżyser mówił już wcześniej.

Quentin Tarantino nie realizuje na razie swojego dziesiątego i – jak zapowiada – ostatniego filmu, ale zdecydowanie nie narzeka na brak zajęć. Po zapowiedzi sztuki teatralnej na londyńskim West Endzie pojawiły się kolejne informacje. Tym razem chodzi o serial, który ma współtworzyć razem z Sylvester Stallone. Quentin Tarantino i Sylvester Stallone łączą siły Z doniesień wynika, że twórcy pracują nad limitowaną, sześcioodcinkową produkcją gangsterską osadzoną w latach 30. XX wieku. Co ciekawe, serial ma być kręcony w czerni i bieli, z wykorzystaniem kamer z epoki. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale projekt ma łączyć elementy świata przestępczego, boksu, show-biznesu i muzyki. Stallone nie pojawi się przed kamerą – ma pełnić wyłącznie rolę współreżysera.

Nowy serial może być rozwinięciem pomysłu, o którym Tarantino wspominał już w 2023 roku. Wówczas zapowiadał realizację ośmioodcinkowej produkcji i od tego czasu fani zastanawiali się, czym dokładnie będzie ten projekt. Niewykluczone, że właśnie teraz poznaliśmy jego szczegóły.

Relacja obu twórców ma długą historię. Tarantino wielokrotnie chwalił Stallone’a, nazywając go “świetnym aktorem” i podkreślając jego wpływ na kino gatunkowe. Reżyser przyznawał także, że Rocky był jednym z jego ulubionych filmów w młodości i miał duży wpływ na jego decyzję o wejściu do branży. Co ciekawe, Stallone wcześniej odrzucił role proponowane mu przez Tarantino przy Jackie Brown i Death Proof, tłumacząc to różnicami kreatywnymi. Teraz jednak w końcu ma dojść do współpracy. Warto też dodać, że ostatnie doświadczenia Stallone pasują do podejmowanego razem z Tarantino tematu. Aktor wciela się bowiem w gangstera w przebojowym serialu Tulsa King, emitowanym na SkyShowtime.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










