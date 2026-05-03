Kontynuacja Pasji zalicza przełomowy moment. To będzie największy film w karierze Mel Gibson

Zdjęcia do Zmartwychwstania Chrystusa zostały oficjalnie zakończone. Nowy projekt Mel Gibson powstawał przez siedem miesięcy w rzymskim Cinecittà Studios i stanowi bezpośrednią, duchową kontynuację filmu Pasja. Już teraz mówi się, że to może być największe wyzwanie w karierze twórcy. W najbliższych miesiącach zacznie się jego postprodukcja.

Zmartwychwstanie Chrystusa – zakończono zdjęcia do filmu

Produkcja została podzielona na dwie części. Pierwsza zadebiutuje 26 marca 2027 roku, w Wielki Piątek, natomiast druga trafi do kin 6 maja 2027 roku, w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego. Obie odsłony opowiedzą o wydarzeniach po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, choć szczegóły fabularne pozostają nieznane. Twórcy zapowiadają widowisko na dużą skalę, wykorzystujące rozbudowane efekty specjalne, w tym sceny przedstawiające zstąpienie Chrystusa do piekieł oraz starcia sił anielskich i demonicznych.