Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontynuacja Pasji zalicza przełomowy moment. To będzie największy film w karierze Mel Gibson

Jakub Piwoński
2026/05/03 13:00
1
0

Dwuczęściowa kontynuacja Pasji z budżetem przekraczającym 250 mln dolarów trafi do kin w 2027 roku.

Zdjęcia do Zmartwychwstania Chrystusa zostały oficjalnie zakończone. Nowy projekt Mel Gibson powstawał przez siedem miesięcy w rzymskim Cinecittà Studios i stanowi bezpośrednią, duchową kontynuację filmu Pasja. Już teraz mówi się, że to może być największe wyzwanie w karierze twórcy. W najbliższych miesiącach zacznie się jego postprodukcja.

Pasja
Pasja

Zmartwychwstanie Chrystusa – zakończono zdjęcia do filmu

Produkcja została podzielona na dwie części. Pierwsza zadebiutuje 26 marca 2027 roku, w Wielki Piątek, natomiast druga trafi do kin 6 maja 2027 roku, w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego. Obie odsłony opowiedzą o wydarzeniach po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, choć szczegóły fabularne pozostają nieznane. Twórcy zapowiadają widowisko na dużą skalę, wykorzystujące rozbudowane efekty specjalne, w tym sceny przedstawiające zstąpienie Chrystusa do piekieł oraz starcia sił anielskich i demonicznych.

GramTV przedstawia:

Każda z części została wyceniona na około 100–125 milionów dolarów, co daje łączny budżet przekraczający 250 milionów dolarów. To czyni Zmartwychwstanie Chrystusa najdroższym projektem w dorobku Gibsona. Za zdjęcia odpowiada Robrecht Heyvaert, który zastąpił operatora pierwszej Pasji. Jednocześnie twórcy zdecydowali się na zmianę języka dialogów — zamiast aramejskiego i hebrajskiego postawiono na angielski, aby film był bardziej przystępny dla szerokiej publiczności.

W kontynuacji nie powrócą Jim Caviezel ani Monica Bellucci. W rolę Jezusa wcieli się Jaakko Ohtonen, a Marię Magdalenę zagra Mariela Garriga. Na ekranie pojawi się również polska aktorka Kasia Smutniak jako Maryja, a w obsadzie znaleźli się także Pier Luigi Pasino jako apostoł Piotr, Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat oraz Rupert Everett w nieujawnionej roli.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/30/mel-gibsons-resurrection-of-the-christ-wraps-production-robrecht-heyvae-is-cinematographer

Tagi:

Popkultura
kino
filmy
zdjęcia
reżyser
Mel Gibson
Pasja
Pasja 2
kino religijne
Zmartwychwstanie Chrystusa
Kasia Smutniak
Jaakko Ohtonen
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Polonista
Gramowicz
Dzisiaj 13:20

Pozwolę sobie na drobną, acz istotną uwagę językową — w duchu troski o polszczyznę, której strażnikami pozostają choćby Jerzy Bralczyk i Jan Miodek. Otóż nazwiska obce, jeśli tylko dają się odmieniać, należy w języku polskim fleksyjnie dostosowywać do kontekstu zdania.

W przytoczonej formie „To będzie największy film w karierze Mel Gibson” zabrakło owej odmiany, przez co zdanie brzmi nienaturalnie i niezgodnie z normą. Co więcej, taka nieodmieniona forma może wprowadzać dwuznaczność — sugerując raczej imię żeńskie niż odnosząc się do konkretnego aktora. Poprawna wersja powinna zatem brzmieć: „To będzie największy film w karierze Mela Gibsona”.

Nie jest to bynajmniej czepialstwo, lecz wyraz szacunku dla reguł języka, którymi — jak przypominają autorytety — warto się posługiwać z należytą starannością, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112