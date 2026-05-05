Ten film z uniwersum Star Treka nie powstanie. Legenda serii nie ma zamiaru wracać

Aktor przyznał, że jego czas już minął.

Uniwersum Star Treka wchodzi w kolejny etap. Po okresie intensywnego rozwoju seriali nadchodzi czas nowych produkcji kinowych, choć szczegóły wciąż pozostają tajemnicą. Paramount Pictures pracuje nad kolejnym filmem, za który odpowiadają twórcy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, jednak podczas CinemaCon 2026 nie ujawniono żadnych konkretów dotyczących projektu. Star Trek – William Shatner ucina spekulacje o filmie Quentina Tarantino Wśród fanów od lat krążyła nadzieja na realizację jednego z najbardziej intrygujących, a zarazem owianych legendą projektów w historii marki, czyli filmu Star Trek w reżyserii Quentina Tarantino. Produkcja miała otrzymać kategorię R i wyraźnie odbiegać od dotychczasowej serii. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że ten pomysł definitywnie trafił do kosza.

Podczas Liverpool Comic-Con głos w sprawie zabrał William Shatner, czyli odtwórca kultowej roli kapitana Kirka. Aktor nie pozostawił fanom złudzeń, odpowiadając jednoznacznie na pytanie o potencjalny powrót projektu Tarantino. To już minęło. Jego czas minął, mój również… Słowa Shatnera praktycznie zamykają temat, który przez lata był przedmiotem licznych dyskusji i internetowych kampanii. O filmie mówiło się jako o czymś wyjątkowym, co mogłoby całkowicie odmienić oblicze Star Treka.

O kulisach projektu opowiadał wcześniej scenarzysta Mark L. Smith, który pracował nad jego wersją scenariusza. W 2023 roku nie krył entuzjazmu wobec wizji Tarantino. To byłby najlepszy film Star Trek, nie ze względu na mój scenariusz, ale na to, co Tarantino zamierzał z nim zrobić. To miało być coś bezkompromisowego… Pełne kategorii R. Trochę przemocy w stylu Pulp Fiction. Jak wyjaśniał, chodziło nie tylko o brutalność, ale przede wszystkim o charakterystyczny styl reżysera, który nadałby serii zupełnie nową energię: Podobało mi się to, bo było inne. Tak jak Thor: Ragnarok zmienił podejście do Marvela. Nagle pojawił się inny klimat. To było świeże i właśnie coś takiego mogło spotkać Star Treka. Obecnie przyszłość kinowego Star Treka pozostaje niejasna. Wciąż nie wiadomo, czy nowy film będzie rebootem z nową obsadą, powrotem do tzw. Kelvin Timeline zapoczątkowanej przez J.J. Abramsa, czy też zupełnie świeżym otwarciem z nieznanymi wcześniej bohaterami. Według wstępnych doniesień reżyserzy Jonathan Goldstein i John Francis Daley mogą postawić na całkowicie nowe podejście, niezwiązane z wcześniejszymi historiami.

