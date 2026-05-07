22 lata temu zakończył się jeden z najważniejszych sitcomów w historii. Ten finał oglądały dziesiątki milionów widzów

Kultowy serial po dekadzie zniknął z anteny, ale jego fenomen trwa do dziś.

6 maja 2004 roku wyemitowano finałowy odcinek Przyjaciele — serialu, który przez dziesięć sezonów stał się jednym z największych telewizyjnych fenomenów lat 90. i początku XXI wieku. Historia szóstki przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku na stałe wpisała się do popkultury, a ostatni epizod oglądało w samych Stanach Zjednoczonych ponad 50 milionów widzów. Przyjaciele – serial zakończył się 22 lata temu Za stworzenie serialu odpowiadali David Crane oraz Marta Kauffman, którzy początkowo chcieli opowiedzieć prostą historię o grupie młodych ludzi próbujących odnaleźć się w dorosłym życiu. Szybko okazało się jednak, że trafili w idealny moment kulturowy. Przyjaciele stali się symbolem miejskiego stylu życia, niezależności i młodzieżowej codzienności końcówki lat 90.

Ogromną rolę odegrała oczywiście obsada. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry oraz David Schwimmer stworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych telewizyjnych ekip w historii. Co ciekawe, z czasem cała szóstka wynegocjowała identyczne wynagrodzenia za odcinki, aby uniknąć konfliktów i podziałów w obsadzie — był to wówczas bardzo rzadki ruch w telewizji.

Sam finał serialu był niezwykle emocjonalny również dla aktorów. Ostatnia scena w pustym mieszkaniu Moniki i Chandlera została nakręcona przy zamkniętym planie, bez publiczności, ponieważ twórcy obawiali się przecieków i chcieli zachować bardziej intymną atmosferę pożegnania. Aktorzy wielokrotnie wspominali później, że zdjęcia do finału były dla nich wyjątkowo trudnym doświadczeniem. Przyjaciele szybko wykroczyli poza ramy zwykłego sitcomu. Serial wpływał na modę, język i sposób przedstawiania relacji międzyludzkich w telewizji. Fryzura Rachel stała się światowym trendem, Central Perk urósł do rangi jednej z najbardziej kultowych fikcyjnych kawiarni, a cytaty z serialu do dziś funkcjonują w internecie i mediach społecznościowych. Mimo upływu ponad dwóch dekad znaczenie serialu wciąż pozostaje ogromne. Przyjaciele regularnie trafiają do kolejnych pokoleń widzów za sprawą platform streamingowych, a dla wielu osób nadal pozostają definicją komfortowego serialu komediowego. To jeden z tych telewizyjnych fenomenów, którego wpływ na popkulturę nie osłabł nawet po latach.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










