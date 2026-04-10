Co z premierą GTA 6 na PC? Przecieki wskazują, że może ona nastąpić szybciej niż myślimy

Mikołaj Berlik
2026/04/10 09:50
Nowe wieści od byłych pracowników Rockstar Games.

Wiadomość o potencjalnie szybszej premierze GTA 6 na PC elektryzuje fanów, zwłaszcza że pochodzi od informatora Detective Seeds, który już wcześniej dzielił się trafnymi przewidywaniami dotyczącymi działań Rockstar Games. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, posiadacze "blaszaków" będą czekać najkrócej w historii serii.

GTA 6 na PC – kolejne plotki dotyczące wyczekiwanej premiery

Tradycyjnie Rockstar Games wydaje swoje gry najpierw na konsole, a wersję PC z dużym opóźnieniem. Jednak tym razem sytuacja może wyglądać inaczej. Według Detective Seeds, który miał rozmawiać z byłymi pracownikami Rockstara, premiera na PC jest planowana na luty 2027 roku. Oznaczałoby to, że wersja komputerowa zadebiutuje zaledwie 3 miesiące po wersji na PS5 i Xbox Series X|S (której premiera jest obecnie wyznaczona na 19 listopada 2026 r.). Informator sugeruje, że Take-Two, czyli właściciel Rockstara, chce zamknąć rok fiskalny (kończący się w marcu 2027) z rekordowym wynikiem, co tłumaczyłoby pośpiech z wydaniem gry na PC.

Odstęp zaledwie 3 miesięcy byłby ogromnym przeskokiem w traktowaniu graczy PC. W przypadku GTA 6 wynosił on 19 miesięcy, a na Red Dead Redemption 2 czekaliśmy 12 miesięcy.

Powodem do zmartwień przy najnowszych wieściach może być fakt, że pochodzą one od byłych pracowników. Te osoby nie biorą już udziału w finalnej fazie produkcji GTA 6, więc ich wiedza na temat ostatecznych terminów może być nieaktualna. Dodatkowo, wydanie gry na PC tak szybko po premierze konsolowej mogłoby osłabić sprzedaż konsol w okresie Bożego Narodzenia (choć informator uważa, że luty jest idealnym momentem na "drugie uderzenie").

Warto jeszcze poruszyć kwestię wyczekiwanego, trzeciego już zwiastuna GTA 6. Przy okazji wieści o pecetowej edycji informator przyznał, że nie ma wieści o trzecim trailerze, ponieważ Rockstar bardzo ściśle strzeże tej informacji.

Jak już wspominaliśmy, GTA 6 zadebiutuje na konsolach 19 listopada bieżącego roku.

