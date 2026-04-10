Co z premierą GTA 6 na PC? Przecieki wskazują, że może ona nastąpić szybciej niż myślimy

Wiadomość o potencjalnie szybszej premierze GTA 6 na PC elektryzuje fanów, zwłaszcza że pochodzi od informatora Detective Seeds, który już wcześniej dzielił się trafnymi przewidywaniami dotyczącymi działań Rockstar Games. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, posiadacze "blaszaków" będą czekać najkrócej w historii serii.

GTA 6 na PC – kolejne plotki dotyczące wyczekiwanej premiery

Tradycyjnie Rockstar Games wydaje swoje gry najpierw na konsole, a wersję PC z dużym opóźnieniem. Jednak tym razem sytuacja może wyglądać inaczej. Według Detective Seeds, który miał rozmawiać z byłymi pracownikami Rockstara, premiera na PC jest planowana na luty 2027 roku. Oznaczałoby to, że wersja komputerowa zadebiutuje zaledwie 3 miesiące po wersji na PS5 i Xbox Series X|S (której premiera jest obecnie wyznaczona na 19 listopada 2026 r.). Informator sugeruje, że Take-Two, czyli właściciel Rockstara, chce zamknąć rok fiskalny (kończący się w marcu 2027) z rekordowym wynikiem, co tłumaczyłoby pośpiech z wydaniem gry na PC.

