Co trzeci deweloper AAA pracuje obecnie nad grą usługą. Nowy raport informuje o przyszłości branży

Ostatnio dość często jest poruszany temat gier usług, między innymi ze względu na Sony, które zdecydowało się anulować dwa tego typu projekty. Firma ma się w tym obszarze skupić na innych tytułach - jednym z najbardziej wyczekiwanych powinno być Horizon Online. Jak się okazuje, wielkie korporacje coraz bardziej polegają na podobnych produkcjach.

Raport o grach usługach wskazuje cel większych korporacji

W ostatnich latach zobaczyliśmy naprawdę sporo prób stworzenia popularnych gier usług. Przyczyną tego jest zapewne zysk generowany przez tytuły, które faktycznie osiągnęły sukces. Zobaczyliśmy także niemałą liczbę porażek, takich jak słynny Concord, czy też po prostu anulowane The Last of Us Online. Według raportu przygotowanego przez GDC (Game Developers Conference) branża w przyszłości będzie jeszcze bardziej zmierzać w tym kierunku - nie wiadomo jednak, z jakim skutkiem.