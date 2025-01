Horizon od NCSoft jednak nie został anulowany? Nowe informacje wskazują na kontynuację prac nad grą MMO

Co więcej, informacje na temat Horizon pojawiły się w ogłoszeniach o pracę opublikowanych przez NCSoft (via ResetEra). Wynika z nich, że gra MMO osadzona w świecie znanym z przygód Aloy rozwijana jest pod kryptonimem Project Skyline. Sugeruje to, że NCSoft, Guerrilla i PlayStation wciąż kontynuują prace nad projektem.

Na razie nie znamy szczegółów dotyczących Horizon MMO ani daty premiery. Zainteresowani mogą jednak odczuć ulgę, wiedząc, że projekt wciąż jest w fazie rozwoju. Pozostaje nam czekać na oficjalne informacje od NCSoft, Guerrilla Games i PlayStation.