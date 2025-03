Indiana Jones i Wielki Krąg na PS5 z premierą już w kwietniu. Znamy zawartość edycji i ich ceny

Indiana Jones i Wielki Krąg to fabularna gra przygodowa dla jednego gracza, której akcja rozgrywa się między wydarzeniami z filmów Poszukiwacze Zaginionej Arki i Ostatnia Krucjata. Produkcja zaliczyła udany start podczas swojej premiery na platformach PC oraz Xbox Series X/S, przypadając do gustu zarówno graczom jak i recenzentom . Jako, że polityka Microsoftu ostatnio ulega zmianie, kwestią czasu było, aby gra pojawiła się także na konsolach PlayStation.

Dodatkowo, każda wersja gry zamówiona w przedsprzedaży zawiera pakiet „The Last Crusade”, który dodaje strój „Traveling Suit” i bicz „Lion Tamer”.

Indiana Jones i Wielki Krąg pierwotnie zadebiutowało na platformach PC (Steam, Microsoft Store) oraz Xbox Series X/S, w grudniu 2024 roku. Teraz także posiadacze PlayStation 5 będą mogli wcielić się w legendarnego archeologa i stanie się to 17 kwietnia 2025 roku dla wszystkich oraz 15 kwietnia, dla posiadaczy edycji Premium i Collector’s Bundle. Zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji, jeśli nie jesteście jeszcze przekonani do zakupu gry. Możecie też sprawdzić gry w podobnym klimacie do Indiany Jonesa.

Poniżej możecie zobaczyć nowy zwiastun z okazji premiery gry na PS5: