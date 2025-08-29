Co robi Larian Studios, gdy fanowi Baldur’s Gate 3 zniszczy się winyl z muzyką z gry? Tego nikt się nie spodziewał

Niecodzienny przykład życzliwości od Larian Studios.
Siła tej gry RPG odczuwalna jest także w muzyce. Winylowa ścieżka dźwiękowa z Baldur’s Gate 3 w wersji Deluxe to dziś gratka dla kolekcjonerów. Jeden z fanów gry podzielił się jednak na Reddicie przykrą historią – jego płyta uległa zniszczeniu przez słońce. Co na to Larian Studios?
Płyta winylowa muzyki z Baldur’s Gate 3 uległa zniszczeniu. Ale… nie wszystko stracone
Winyle mają w sobie coś wyjątkowego – łączą kolekcjonerską wartość z oldschoolowym brzmieniem, które trudno podrobić w cyfrowej wersji. Muzyka z gry w takim wydaniu musiała być więc czymś niezwykle cennym. Użytkownik Naoness napisał z żalem:
Właśnie odkryłem, że [płyta] roztopiła się po bezpośrednim kontakcie ze słońcem. Zasłony były zamknięte, ale jestem pewien, że kot jakoś je otworzył (...). Szczególnie boli mnie fakt, że ta edycja jest niemożliwa do znalezienia.
Pechowy kolekcjoner dodał, że winyl był prezentem urodzinowym od żony i potraktował wpis także jako ostrzeżenie dla innych:
Może studio to zobaczy i jakoś mi pomoże, ale nawet jeśli nie, to chciałem po prostu ostrzec was, byście chronili swoje winyle.
Społeczność błyskawicznie zasypała go komentarzami z poradami – niektórzy sugerowali nawet, by zachować stopioną płytę jako gadżet i dodać do niej cytat Astariona o „mocy słońca”. Na odpowiedź Larian Studios nie trzeba było długo czekać. Deweloperzy wysłali graczowi nową kopię winyla, dorzucając w gratisie trzy przypinki. Naoness przyznał z nieskrywaną radością:
Chciałem zachować roztopiony egzemplarz i zdobyć na nim autograf Neila Newbona. Dzięki wsparciu od Larian mogę mieć oba.
Historia skończyła się szczęśliwie, ale morał pozostaje prosty: winyle lepiej trzymać z dala od promieni słonecznych. Winyle mają powiew nostalgii, a my już wcześniej pisaliśmy, w jaki inny sposób nostalgia zagościła w Baldur’s Gate 3.
