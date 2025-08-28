Nostalgia w Baldur’s Gate 3. Mod przenosi graczy do pierwszej części z 1998 roku

Baldur’s Gate 3 otrzymało wyjątkową modyfikację stworzoną przez moddera o pseudonimie 786r786. Projekt Return to Candlekeep przenosi graczy do początkowych chwil pierwszej części serii, oferując odtworzone lokacje, menu główne, ekran tworzenia postaci oraz obóz. To nostalgiczna podróż do czasów, gdy w 1998 roku BioWare rozpoczęło jedną z najważniejszych serii RPG w historii.

Return to Candlekeep – nostalgiczna przygoda w Baldur’s Gate 3

Mod pozwala ponownie odwiedzić Candlekeep i odegrać prolog oryginalnej gry. Krótka przygoda zajmuje około 90 minut, a choć brakuje w niej głosów postaci, klimat klasycznego Baldur’s Gate został odtworzony z dużą dbałością o szczegóły. Twórca zaznacza, że modyfikacja nie była jeszcze testowana w trybie kooperacji, ale powinna działać poprawnie.