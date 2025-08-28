Nostalgia w Baldur’s Gate 3. Mod przenosi graczy do pierwszej części z 1998 roku

Fani przygotowali modyfikację, która pozwala w Baldur’s Gate 3 przeżyć początek oryginalnej gry BioWare.
Baldur’s Gate 3 otrzymało wyjątkową modyfikację stworzoną przez moddera o pseudonimie 786r786. Projekt Return to Candlekeep przenosi graczy do początkowych chwil pierwszej części serii, oferując odtworzone lokacje, menu główne, ekran tworzenia postaci oraz obóz. To nostalgiczna podróż do czasów, gdy w 1998 roku BioWare rozpoczęło jedną z najważniejszych serii RPG w historii.
Return to Candlekeep – nostalgiczna przygoda w Baldur’s Gate 3
Mod pozwala ponownie odwiedzić Candlekeep i odegrać prolog oryginalnej gry. Krótka przygoda zajmuje około 90 minut, a choć brakuje w niej głosów postaci, klimat klasycznego Baldur’s Gate został odtworzony z dużą dbałością o szczegóły. Twórca zaznacza, że modyfikacja nie była jeszcze testowana w trybie kooperacji, ale powinna działać poprawnie.
Mimo pewnych niedoskonałości – jak problemy z budynkami czy hełmami NPC oddzielającymi się od postaci – Return to Candlekeep to prawdziwa gratka dla miłośników serii. Mod pozwala przypomnieć sobie początki sagi i poczuć klimat, od którego rozpoczęła się jedna z najważniejszych historii RPG. Na razie nie wiadomo, czy autor będzie rozwijał projekt, ale zapowiedział, że jest to możliwe.
