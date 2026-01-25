Co ma wspólnego nowy serial z Gwiezdnych wojen do zapomnianej gry Star Wars? Aktor przypomniał o przedwcześnie skasowanej serii

Ta seria z Gwiezdnych wojen zasługuje na powrót, w trzeciej części lub przynajmniej remasterze.

Zwiastun nowego serialu Star Wars: Maul - Shadow Lord dla Disney+ wywołała sporo entuzjazmu wśród fanów. Produkcja skupi się na losach Dartha Maula po wydarzeniach z Wojen klonów i przed Star Wars: Rebelianci, pokazując galaktykę z perspektywy jednej z jej najbardziej ikonicznych i tragicznych postaci. Do roli powraca Sam Witwer, aktor doskonale znany widzom animowanych seriali, którego interpretacja Maula od lat uchodzi za jedną z najmocniejszych w całym uniwersum Gwiezdnych wojen. Star Wars: Maul - Shadow Lord – rola Sama Witwera w nowym serialu z Gwiezdnych wojen przypomina o anulowanej serii Star Wars Radość z powrotu Sama Witwera do świata Gwiezdnych wojen niesie jednak ze sobą gorzkie przypomnienie o innej produkcji z odległej galaktyki. Trudno bowiem nie przypomnieć sobie innej, dziś niemal zapomnianej roli aktora, która dla wielu graczy była jedną z najlepszych w historii serii. Chodzi o Galena Marka, znanego jako Starkiller, bohatera gier z serii Star Wars: The Force Unleashed. Wczytywanie ramki mediów.

Pierwsze dwie odsłony do dziś są wspominane jako jedne z najbardziej efektownych i fabularnie odważnych gier osadzonych w uniwersum Gwiezdnych wojen. Historia tajnego ucznia Dartha Vadera, polującego na ocalałych Jedi po Wojnach klonów, oferowała świeże spojrzenie na relację mistrz-uczeń oraz na samą naturę ciemnej strony Mocy.

Starkiller był postacią tragiczną, rozdarty pomiędzy lojalnością wobec Vadera i Imperatora a własnym sumieniem. Gracze mogli wpływać na jego losy poprzez wybory fabularne i różne zakończenia, a dzięki głosowi i wizerunkowi Sama Witwera bohater zyskiwał niezwykłą emocjonalność i autentyczność. Dla wielu fanów była to alternatywna wizja losów Luke’a Skywalkera, wychowanego nie przez rodzinę na Tatooine, lecz przez samego Dartha Vadera. Mimo popularności serii, planowana trzecia część The Force Unleashed została po latach anulowana, a marka trafiła na półkę. Co gorsze, obie gry nie należą do obecnego kanonu Gwiezdnych wojen, więc ich powrót jest niemal wykluczony. Nie znaczy to jednak, że Lucasfilm nie wykorzysta tych pomysłów w jednej ze swoich kolejnych produkcji. Zresztą w zwiastunie Star Wars: Maul - Shadow Lord możemy zobaczyć uczennicę Dartha Maula, która wyraźnie inspirowana jest Darth Talon z Legend. Przypomnijmy, że serial Star Wars: Maul - Shadow Lord zadebiutuje na Disney+ już 6 kwietnia z dwoma pierwszymi odcinkami.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.