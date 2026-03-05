8 lat temu Gwiezdne wojny odpowiedziały na palące pytanie z Przebudzenia Mocy. Po czym kilkukrotnie zmieniono tę wersję

Lucasfilm nie potrafi się zdecydować.

Premiera filmu Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy w 2015 roku otworzyła zupełnie nowy rozdział w historii uniwersum Star Wars. Produkcja przedstawiła widzom konflikt pomiędzy Ruchem Oporu a rosnącą w siłę organizacją znaną jako Najwyższy Porządek, która powstała na zgliszczach dawnego Imperium. Historia ta rozgrywała się trzy dekady po wydarzeniach z filmu Powrót Jedi, lecz wiele kluczowych wydarzeń z tego okresu nigdy nie pojawiło się bezpośrednio na ekranie. Star Wars: Koniec i początek jako pierwsze przedstawiło przebieg Bitwy o Jakku i narodziny Najwyższego Porządku Jednym z najważniejszych brakujących elementów była tak zwana Bitwa o Jakku. To właśnie ona miała zakończyć Galaktyczną Wojnę Domową i ostatecznie przypieczętować upadek Imperium. Przez długi czas wydarzenie to funkcjonowało jedynie w tle historii, aż w końcu twórcy zdecydowali się opowiedzieć o nim szerzej w materiałach rozszerzonego kanonu.

Próbę szczegółowego wyjaśnienia tych wydarzeń podjęła powieść Star Wars: Koniec i początek autorstwa Chucka Wendiga, która zapoczątkowała trylogię książek rozwijających wydarzenia po upadku Imperium. Kulminacją tej historii była powieść Star Wars: Koniec i początek. Kres Imperium, w której przedstawiono przebieg Bitwy o Jakku oraz jej konsekwencje dla przyszłości galaktyki. W centrum wydarzeń znalazła się imperialna dowódczyni Rae Sloane, wplątana w plan opracowany przez tajemniczego doradcę Imperatora Palpatine’a o imieniu Gallius Rax. Jego zadaniem było doprowadzenie do ostatecznego rozpadu resztek Imperium poprzez realizację planu zwanego Kontyngencją. W praktyce oznaczało to eliminację wielu imperialnych dowódców oraz przygotowanie gruntu pod powstanie nowej siły w galaktyce. W powieści ujawniono również niepokojący szczegół dotyczący narodzin przyszłej potęgi militarnej. Rax zdobył na planecie Jakku grupę dzieci, które następnie zostały poddane brutalnemu praniu mózgu i szkoleniu wojskowemu. Za ich trening odpowiadał oficer Imperium Brendol Hux. Dzieci stały się elitarną jednostką żołnierzy i zabójców, wykonując pierwsze misje jeszcze przed zakończeniem wojny.

Ostatecznie Nowa Republika wygrała Bitwę o Jakku, jednak prawdziwy plan Imperatora sięgał znacznie dalej. Rax zamierzał wyeliminować większość pozostałych imperialnych sił, a wybranych oficerów wraz z młodymi żołnierzami wysłać w nieznane regiony galaktyki, gdzie mieli stworzyć nową wersję Imperium. Podczas samej bitwy Rae Sloane zabiła Raxa i przejęła kontrolę nad jego planem. Razem z Brendolem Huxem oraz ocalałymi imperialnymi dowódcami uciekła w Nieznane Regiony. Tam zaczęto budować fundamenty nowej militarnej potęgi, która z czasem przekształciła się w First Order. Kluczową rolę w dalszych wydarzeniach odegrał syn Brendola, Armitage Hux. To właśnie on przejął dowodzenie nad oddziałami wychowanych w ten sposób żołnierzy i rozwinął system szkolenia oparty na indoktrynacji od najmłodszych lat. Z biegiem czasu mała grupa żołnierzy zamieniła się w potężną armię, która ostatecznie pojawiła się na ekranach w wydarzeniach znanych z Przebudzenia Mocy. Od czasu premiery filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie w 2019 roku twórcy wielokrotnie rozbudowywali tę historię w kolejnych książkach, komiksach i audiobookach. W nowszych materiałach sugerowano między innymi, że sam Palpatine, działający w cieniu jako Naczelny Przywódca Snoke, mógł pośrednio kierować flotą Sloane do Nieznanych Regionów. W efekcie opowieść o narodzinach Najwyższego Porządku z biegiem lat była kilkukrotnie rozszerzana i modyfikowana. Bitwa o Jakku pozostaje jednym z najważniejszych momentów w historii galaktyki, lecz jej dokładny przebieg oraz kulisy wciąż są doprecyzowywane w kolejnych elementach kanonu.

