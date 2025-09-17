Obcy: Ziemia łamie najważniejszą zasadę uniwersum Aliena. Odcinek 7 wywraca świat Obcego do góry nogami

Kontrowersyjny zwrot akcji wywołał sporo dyskusji wśród fanów serii.

Serial Obcy: Ziemia nie zwalnia tempa, a jego najnowszy, siódmy odcinek przyniósł zaskakujący zwrot akcji, który może na zawsze odmienić sposób, w jaki postrzegamy ten kultowy świat. Produkcja Noaha Hawleya od samego początku wzbudzała kontrowersje, odważnie rozbudowując mitologię sagi i ukazując dystopijną przyszłość Ziemi, rządzonej przez korporacyjne oligarchie. Teraz jednak twórca zdecydował się na posunięcie, które wielu fanów uzna za złamanie najważniejszej zasady całego uniwersum. Obcy: Ziemia wywołuje kontrowersje nowym odcinkiem W dotychczasowych filmach i grach z cyklu Obcy obowiązywała jedna żelazna reguła: ksenomorfy są śmiertelnym zagrożeniem, a główni bohaterowie walczą o przetrwanie, uciekając przed nimi. Siódmy odcinek Obcy: Ziemia, zatytułowany „Ujawnienie”, całkowicie odwraca tę koncepcję.

Główna bohaterka Wendy, będąca hybrydą stworzoną przez korporację Prodigy, w końcu buntuje się przeciwko swoim twórcom. W kluczowej scenie uwalnia z zamkniętej celi ksenomorfa, z którym się wcześniej komunikowała i to w chwili, gdy laboratorium pełne jest pracowników Prodigy. Stwór w brutalny sposób morduje wszystkich naukowców i techników, a następnie atakuje oddział żołnierzy Weyland-Yutani. Odcinek kończy się na dramatycznym zwrotem akcji, sugerującym, że kolejnym celem bestii będzie oddział żołnierzy Prodigy. Dla wielu widzów to moment, w którym serial przekroczył granicę. Przez lata fani sprzeciwiali się próbom „uczłowieczania” ksenomorfów, uznając, że potwory powinny pozostać tajemnicze i nieprzewidywalne. Tymczasem Wendy nie tylko potrafi się z nimi porozumiewać, ale także traktuje je niczym narzędzie zemsty.

Z drugiej strony, ten zwrot nie jest całkowitym zaskoczeniem dla uważnych widzów. Od pierwszych odcinków Obcy: Ziemia koncentrował się na losach hybryd, a nie na samych potworach. Serial konsekwentnie pokazywał, jak dzieci, w tym Wendy, dorastają w świecie stworzonym przez dorosłych, pełnym chaosu, przemocy i kontroli korporacyjnej. W tej historii istotną rolę odgrywa również tajemniczy Kirsh (Timothy Olyphant), który od początku namawiał hybrydy do porzucenia ludzkiej tożsamości i zaakceptowania swojego „nowego gatunku”. Wendy stopniowo pokazywała zdolności wykraczające poza wszelkie oczekiwania: potrafiła zdalnie sterować maszynami, pokonać ksenomorfa w walce, a ostatecznie nawiązać z nimi kontakt i przejąć nad nimi kontrolę. Siódmy odcinek to przedostatnia część sezonu, a przed twórcami stoi teraz niełatwe zadanie: przekonać widzów, że ta drastyczna zmiana ma sens. Wprowadzenie wątku dziecka, które z premedytacją wypuszcza śmiercionośnego potwora na innych ludzi, to ogromne ryzyko fabularne, mogące podzielić społeczność. Już za tydzień dowiemy się, jak twórcy z tego wybrnął. Obcy: Ziemia – recenzja serialu. Ksenomorfy znów doprowadzą Cię do krzyku

