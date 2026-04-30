Microsoft zazdrości Valve? Windows K2 ma być odpowiedzią na SteamOS

Według dziennikarskich doniesień gigant z Redmond mieli postawić sobie przy tym ambitny cel. Tym miałoby być zniwelowanie różnicy wydajnościowej pomiędzy Windowsem a SteamOS w przeciągu zaledwie 2 lat. Do tego ma dochodzić również poprawa stabilności. Jeżeli natomiast męczy was konieczność restartu całego komputera po aktualizacji Windowsa, to i tutaj jest dobra informacja. Takie łatki miałyby pojawiać się tylko raz w miesiącu. Przy tym użytkownicy mieliby otrzymać możliwość bezterminowego wstrzymania update’ów. Ucieszyć może też to, że aktualizacja sterowników graficznych czy dźwiękowych miałaby odbywać się poza zwyczajnym użytkowaniem sprzętu.

Efekty projektu Windows K2 powinniśmy zacząć obserwować w najbliższych miesiącach, aczkolwiek raczej nie w formie jednego ogromnego pakietu zmian. Zamiast tego Microsoft będzie prawdopodobnie zmieniać rzeczy stopniowo. Trudno jednak nie powiązać tych prac z zapowiedzią Projektu Helix, czyli nowej konsoli Microsoftu, która ma być swoistą hybrydą pomiędzy PC-em a tradycyjną konsolą. I być może również skorzysta z poprawek Windows 2K.