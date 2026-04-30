Microsoft zazdrości Valve? Windows K2 ma być odpowiedzią na SteamOS

Maciej Petryszyn
2026/04/30 20:30
12 lat temu Valve wydało własny system operacyjny – SteamOS. Najwyraźniej Microsoft tego pozazdrościł.

A przynajmniej na to wskazują plotki. Czyżby nadchodził Windows K2?

Windows
Windows

Windows K2 odpowiedzią na SteamOS?

O całej sprawie wspomina Windows Central. Rzeczony Windows K2 nie ma być jednak samodzielnym systemem, następcą Windowsa 11. W tym wypadku mowa raczej o projekcie, w ramach którego w systemie wprowadzać będą pojedyncze, acz istotne zmiany. Główne znaczenie, niczym we wspomnianym SteamOS, mają być tutaj gry. Zresztą, źródło informacji twierdzi, że to właśnie system operacyjny od Valve ma być dla Microsoftu punktem odniesienia. Wszystko po to, by odzyskać zaufanie klientów, zmęczonych istniejącymi, jak i pojawiającymi się co jakiś czas nowymi problemami z obecną inkarnacją OS od MS.

Według dziennikarskich doniesień gigant z Redmond mieli postawić sobie przy tym ambitny cel. Tym miałoby być zniwelowanie różnicy wydajnościowej pomiędzy Windowsem a SteamOS w przeciągu zaledwie 2 lat. Do tego ma dochodzić również poprawa stabilności. Jeżeli natomiast męczy was konieczność restartu całego komputera po aktualizacji Windowsa, to i tutaj jest dobra informacja. Takie łatki miałyby pojawiać się tylko raz w miesiącu. Przy tym użytkownicy mieliby otrzymać możliwość bezterminowego wstrzymania update’ów. Ucieszyć może też to, że aktualizacja sterowników graficznych czy dźwiękowych miałaby odbywać się poza zwyczajnym użytkowaniem sprzętu.

Efekty projektu Windows K2 powinniśmy zacząć obserwować w najbliższych miesiącach, aczkolwiek raczej nie w formie jednego ogromnego pakietu zmian. Zamiast tego Microsoft będzie prawdopodobnie zmieniać rzeczy stopniowo. Trudno jednak nie powiązać tych prac z zapowiedzią Projektu Helix, czyli nowej konsoli Microsoftu, która ma być swoistą hybrydą pomiędzy PC-em a tradycyjną konsolą. I być może również skorzysta z poprawek Windows 2K.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/valve-is-forcing-microsoft-to-make-significant-improvements-to-windows-gaming-performance-report/1100-6539703/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

