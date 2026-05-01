Rockstar szykuje więcej niż GTA 6? Nowa poszlaka rozpala fanów klasyków

Mamy wszak do czynienia z prawdopodobnie największą premierą w historii branży. Niemniej niewykluczone, że studio szykuje jeszcze coś innego.

Rockstar szykuje dla nas remastery?

Premiera Grand Theft Auto 6 planowana jest na listopad 2026. Można spokojnie podejrzewać, że już po niej Rockstar zrobi się baaardzo długą przerwę, jeżeli chodzi o wydawanie nowych produkcji. Nie byłby to zresztą pierwszy raz, bo np. Grand Theft Auto 5 i Red Dead Redemption dzieliło 5 lat, podczas gdy od premiery tej ostatniej gry minęło już lat 8. Niemniej nie oznacza to, że w najbliższych latach studio z Nowego Jorku nie wypuści na rynek zupełnie nic. Oprócz nowych gier są przecież też remastery – możliwe, że właśnie tym tropem podążą teraz amerykańscy decydenci z Take-Two Interactive.