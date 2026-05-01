Rockstar szykuje więcej niż GTA 6? Nowa poszlaka rozpala fanów klasyków

Maciej Petryszyn
2026/05/01 13:40
W kontekście Rockstar Games ostatnimi czasy mówi się wyłącznie o Grand Theft Auto 6. Trudno się zresztą dziwić.

Mamy wszak do czynienia z prawdopodobnie największą premierą w historii branży. Niemniej niewykluczone, że studio szykuje jeszcze coś innego.

Rockstar szykuje dla nas remastery?

Premiera Grand Theft Auto 6 planowana jest na listopad 2026. Można spokojnie podejrzewać, że już po niej Rockstar zrobi się baaardzo długą przerwę, jeżeli chodzi o wydawanie nowych produkcji. Nie byłby to zresztą pierwszy raz, bo np. Grand Theft Auto 5 i Red Dead Redemption dzieliło 5 lat, podczas gdy od premiery tej ostatniej gry minęło już lat 8. Niemniej nie oznacza to, że w najbliższych latach studio z Nowego Jorku nie wypuści na rynek zupełnie nic. Oprócz nowych gier są przecież też remastery – możliwe, że właśnie tym tropem podążą teraz amerykańscy decydenci z Take-Two Interactive.

Są nawet pewne poszlaki wskazujące, że faktycznie tak może być. Okazuje się, że Rockstar Australia, czyli, jak nietrudno się domyślić, australijski oddział firmy poszukuje Starszego Programisty Rozgrywki. Samo ogłoszenie pod kątem treści jest raczej standardowe i nie zdradza zbyt wiele. Jest jednak jeden kluczowy aspekt. Otóż osoba, która zajmie to stanowisko, będzie pracować w niewielkim, ale doświadczonym zespole, najlepiej przejmując odpowiedzialność za jeden lub więcej klasycznych obszarów technologii gier, a w razie potrzeby wychodząc poza swoją strefę komfortu, aby pracować w innych obszarach.

To właśnie wspomnienie o klasycznych obszarach technologii gier wydaje się tutaj kluczowe i może wskazywać na faktyczne plany związane z remasterem lub nawet remasterami. Wszak w portfolio Rockstara nie brakuje mocnych marek, z których część aż prosi się o odświeżenie np. pod kątem obecnych konsol lub nowych komputerów. Wystarczy spojrzeć na to, z jak pozytywnym odzewem spotkało się odświeżone Red Dead Redemption. Co zatem studio powinno odświeżyć tym razem – Grand Theft Auto 4, Max Payne 3, a może mający bardzo oddany fanbase Bully?

Źródło:https://tech4gamers.com/rockstar-job-listing-more-remasters-planned/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

