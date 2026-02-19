„Jeśli kochasz Starfield, powinno ci się spodobać”. Todd Howard o nadchodzącej aktualizacji

Bethesda zapowiada kolejne materiały i aktualizację do kosmicznego RPG.
Todd Howard zabrał głos w sprawie przyszłości gry Starfield i nadchodzących zmian. Szef Bethesdy potwierdził, że studio pracuje nad dużą porcją zawartości oraz aktualizacją, o której szczegóły zostaną ujawnione w najbliższym czasie. Zespół wchodzi obecnie w etap komunikacji, w którym chce zaprezentować graczom efekty swoich działań i pokazać kierunek dalszego rozwoju produkcji.
Starfield szykuje się do ujawnienia nowej zawartości. Todd Howard studzi oczekiwania wobec wielkiej rewolucji
Howard przyznał, że deweloperzy od dłuższego czasu rozwijają nowe elementy do kosmicznego RPG i są zadowoleni z postępów. Zapowiedział, że prezentacja nadchodzących zmian nastąpi „wkrótce”. Jednocześnie twórca zaznaczył, że oczekiwania części fanów dotyczące przełomowej wersji określanej jako „Starfield 2.0” są przesadzone.
Wchodzimy w etap, w którym jesteśmy gotowi rozmawiać o Starfield. I naprawdę pokazać to we właściwy sposób oraz to, co zmierza do gry. Wykonaliśmy dużo pracy, z której jesteśmy bardzo zadowoleni.
Widziałem niektóre z tych oczekiwań, więc jeśli chodzi o ich ustawienie, myślę, że to coś, co – jeśli kochasz Starfield – powinno ci się spodobać. To aktualizacje i elementy zmieniające grę nie w odizolowany sposób, ale raczej na poziomie ogólnym. Wykorzystujemy kosmos i różne rzeczy w sposób, jakiego wcześniej nie robiliśmy.
Według Howarda przygotowywane aktualizacje mają charakter ewolucyjny. Zmiany obejmą różne aspekty gry i będą wprowadzać nowe rozwiązania w szerszym ujęciu systemowym, zwłaszcza w kontekście eksploracji kosmosu, jednak nie oznaczają całkowitej przebudowy tytułu. Deweloper zasugerował, że osoby już ceniące Starfield powinny pozytywnie odebrać nadchodzące materiały. Z drugiej strony podkreślił, że gracze, którym produkcja nie przypadła do gustu lub szybko ją porzucili, prawdopodobnie nie zmienią zdania po aktualizacji.
Jeśli jednak Starfield nie trafił do ciebie od razu, odbiłeś się od niego albo w niektórych momentach uznałeś go za nudny, nie sądzę, by to fundamentalnie zmieniło twoje odczucia.
Choć dokładna data prezentacji nowych materiałów nie została podana, nieoficjalne informacje wskazują na możliwość ujawnienia szczegółów w przyszłym miesiącu. Mówi się także o kolejnej płatnej ekspansji, która może wprowadzić nową frakcję, a także o wersji na PlayStation 5. Na razie pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenia ze strony Bethesdy oraz pełną prezentację planowanych zmian.
