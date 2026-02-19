„Jeśli kochasz Starfield, powinno ci się spodobać”. Todd Howard o nadchodzącej aktualizacji

Todd Howard zabrał głos w sprawie przyszłości gry Starfield i nadchodzących zmian. Szef Bethesdy potwierdził, że studio pracuje nad dużą porcją zawartości oraz aktualizacją, o której szczegóły zostaną ujawnione w najbliższym czasie. Zespół wchodzi obecnie w etap komunikacji, w którym chce zaprezentować graczom efekty swoich działań i pokazać kierunek dalszego rozwoju produkcji.

Starfield szykuje się do ujawnienia nowej zawartości. Todd Howard studzi oczekiwania wobec wielkiej rewolucji

Howard przyznał, że deweloperzy od dłuższego czasu rozwijają nowe elementy do kosmicznego RPG i są zadowoleni z postępów. Zapowiedział, że prezentacja nadchodzących zmian nastąpi „wkrótce”. Jednocześnie twórca zaznaczył, że oczekiwania części fanów dotyczące przełomowej wersji określanej jako „Starfield 2.0” są przesadzone.