Clockwork Revolution to „dziesięć razy większy projekt” niż cokolwiek wcześniej. Weterani Arcanum i Dishonored łączą siły

Brian Fargo kontynuuje wychwalanie swojego projektu. W rozmowie z GamesRadar+ wypowiedział się ostatnio na temat nadchodzącej gry. Clockwork Revolution to projekt o skali, jakiej studio inXile jeszcze nie widziało. Fargo twierdzi, że gra jest „prawdopodobnie dziesięciokrotnie bardziej ambitna” niż ich poprzednie hity. Głównym celem deweloperów jest przeniesienie ogromnej responsywności i systemu wyborów, z których słyną ich izometryczne RPG (jak Wasteland 3), do w pełni trójwymiarowego świata obserwowanego z perspektywy pierwszej osoby.

Steampunk mamy w genach

Clockwork Revolution – szef studia ambitnie o projekcie

Od momentu pierwszej zapowiedzi, gracze słusznie zauważyli podobieństwa do Dishonored czy mechanik manipulacji czasem z Prince of Persia: The Sands of Time. Fargo uznaje takie porównania za komplement, podkreślając, że w zespole pracują osoby, które współtworzyły te marki.