Clockwork Revolution to „dziesięć razy większy projekt” niż cokolwiek wcześniej. Weterani Arcanum i Dishonored łączą siły

Mikołaj Berlik
2026/01/23 10:00
Szef inXile Entertainment z odważnym stwierdzeniem.

Brian Fargo kontynuuje wychwalanie swojego projektu. W rozmowie z GamesRadar+ wypowiedział się ostatnio na temat nadchodzącej gry. Clockwork Revolution to projekt o skali, jakiej studio inXile jeszcze nie widziało. Fargo twierdzi, że gra jest „prawdopodobnie dziesięciokrotnie bardziej ambitna” niż ich poprzednie hity. Głównym celem deweloperów jest przeniesienie ogromnej responsywności i systemu wyborów, z których słyną ich izometryczne RPG (jak Wasteland 3), do w pełni trójwymiarowego świata obserwowanego z perspektywy pierwszej osoby.
Steampunk mamy w genach

Clockwork Revolution
Clockwork Revolution

Clockwork Revolution – szef studia ambitnie o projekcie

Od momentu pierwszej zapowiedzi, gracze słusznie zauważyli podobieństwa do Dishonored czy mechanik manipulacji czasem z Prince of Persia: The Sands of Time. Fargo uznaje takie porównania za komplement, podkreślając, że w zespole pracują osoby, które współtworzyły te marki.

  • Do ekipy dołączył jeden z kluczowych artystów odpowiedzialnych za unikalną estetykę serii Dishonored.
  • Na stanowiskach kierowniczych zasiedli weterani ze studia Troika: dyrektor Chad Moore oraz projektant Jason Anderson.

Clockwork Revolution to steampunkowa gra RPG z perspektywą pierwszej osoby, w której można manipulować czasem. Po natknięciu się na niesamowity wynalazek, który pozwala podróżować w przeszłość, odkrywasz, że miasto, które nazywasz domem – tętniąca życiem metropolia Avalon napędzana parą – zostało starannie stworzone poprzez zmianę wydarzeń historycznych

Kluczowym elementem rozgrywki w Clockwork Revolution ma być wspomniana reaktywność. Każda ingerencja w przeszłość ma w widoczny sposób zmieniać teraźniejszy wygląd miasta, sytuację polityczną oraz losy napotkanych postaci. Twórcy obiecują, że nie będą to tylko kosmetyczne zmiany, ale realne konsekwencje, z którymi będziemy musieli się mierzyć do końca gry.

Choć oficjalna data premiery wciąż pozostaje tajemnicą, Clockwork Revolution ma szanse zadebiutować jeszcze w 2026 roku. Tytuł zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X/S – także w PC i Xbox Game Pass.

Źródło:https://gamingbolt.com/clockwork-revolution-is-inxiles-most-ambitious-title-and-even-has-arcanum-and-dishonored-veterans

Mikołaj Berlik
