Kolejne szczegóły o Subnautica 2. Twórcy zdradzają, jak będzie wyglądać budowanie bazy

Studio Unknown Worlds podzieliło się nowym dziennikiem deweloperskim, w którym szczegółowo omówiono ewolucję systemów budowania baz w nadchodzącym Subnautica 2. Twórcy obiecują rewolucję względem poprzednich odsłon, stawiając na znacznie większą swobodę i ekspresję graczy.

Subnautica 2 z nowym systemem – koniec ze sztywnymi elementami

Główną zmianą w Subnautica 2 jest odejście od gotowych, predefiniowanych modułów znanych z pierwszej części oraz Below Zero. Zamiast tego, deweloperzy wprowadzili system oparty na unikalnych płytkach. Budowanie ma być teraz bardziej płynne i pozwalać na tworzenie struktur bez obaw o to, że ukształtowanie terenu zablokuje nam plany. System okien został całkowicie przebudowany. Gracze nie będą już ograniczeni do konkretnych kształtów – to, jak duża i jak uformowana będzie szklana powierzchnia, zależy wyłącznie od ich wizji. Oprócz tego, dzięki nowej logice systemowej, korytarze i przejścia oferują znacznie szersze opcje personalizacji.