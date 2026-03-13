Kolejne szczegóły o Subnautica 2. Twórcy zdradzają, jak będzie wyglądać budowanie bazy

Studio Unknown Worlds podzieliło się nowym dziennikiem deweloperskim, w którym szczegółowo omówiono ewolucję systemów budowania baz w nadchodzącym Subnautica 2. Twórcy obiecują rewolucję względem poprzednich odsłon, stawiając na znacznie większą swobodę i ekspresję graczy.
Subnautica 2 z nowym systemem – koniec ze sztywnymi elementami
Główną zmianą w Subnautica 2 jest odejście od gotowych, predefiniowanych modułów znanych z pierwszej części oraz Below Zero. Zamiast tego, deweloperzy wprowadzili system oparty na unikalnych płytkach. Budowanie ma być teraz bardziej płynne i pozwalać na tworzenie struktur bez obaw o to, że ukształtowanie terenu zablokuje nam plany. System okien został całkowicie przebudowany. Gracze nie będą już ograniczeni do konkretnych kształtów – to, jak duża i jak uformowana będzie szklana powierzchnia, zależy wyłącznie od ich wizji. Oprócz tego, dzięki nowej logice systemowej, korytarze i przejścia oferują znacznie szersze opcje personalizacji.
Mimo tych nowości, fani klasyki mogą odetchnąć z ulgą – deweloperzy potwierdzili, że w grze pojawią się także w pełni okrągłe pokoje, nawiązujące do ikonicznych projektów z oryginału.
GramTV przedstawia:
Twórcy podkreślają, że nowa technologia budowania to „system oparty na twardej logice”, który ma działać sprawnie na szerokim spektrum sprzętu. Unknown Worlds kładzie duży nacisk na optymalizację pod kątem Steam Decka, chcąc zapewnić płynną rozgrywkę „w biegu”. Potwierdzono też, że Subnautica 2 trafi do usługi Game Pass już w dniu premiery. Przypomniano również o zapowiedzianym w lutym trybie kooperacji typu „hop-in” oraz pełnym wsparciu dla crossplayu, choć gra nadal pozostanie w pełni grywalna dla zwolenników samotnej eksploracji.
Subnautica 2 ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PC oraz Xbox Series X/S. Na ten moment nie ma oficjalnych informacji dotyczących wersji na PlayStation 5, jednak biorąc pod uwagę historię serii, fani Sony liczą na ogłoszenie w późniejszym terminie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!