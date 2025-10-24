Clint Eastwood w końcu udzielił wywiadu. 95-letni reżyser mówi, że nie planuje emerytury

Legenda kina przemawia.

Clint Eastwood znów przemówił — a to naprawdę rzadkość. Wcześniej informowaliśmy o wywiadzie, który jednak się odbył. Tym razem w końcu doszło do rozmowy gwiazdy z dziennikarzem. Legendarny aktor i reżyser, który przez dekady pozostawał jednym z najbardziej konsekwentnych twórców w Hollywood, udzielił wyjątkowego, obszernego wywiadu dla nowego drukowanego magazynu filmowego Metrograph. Clint Eastwood udzielił wywiadu dla prasy Rozmowę przeprowadził redaktor naczelny pisma, Nick Pinkerton, a wywiad obejmuje całą karierę Eastwooda – od jego telewizyjnych początków w Rawhide, po najnowszy film Przysięgły nr 2. To pierwszy wywiad prasowy Eastwooda od lat. Wcześniej, jak przypomina dziennikarka Mara Reinstein, ostatni wywiad z reżyserem ukazał się w 2021 roku na łamach Parade pod tytułem “Nie robię tego dla kasy!”. Eastwood już wtedy przekonywał, że nie zamierza przechodzić na emeryturę – i dziś wciąż podtrzymuje te słowa.

W rozmowie z Metrograph 95-letni twórca wspomina swoich mentorów, m.in. Sergio Leone i Dona Siegela, a także zdradza kulisy swojego stylu pracy – szybkiego, precyzyjnego i bez zbędnych dubli. Pinkerton unika bezpośrednich pytań o doniesienia, jakoby Przysięgły nr 2 miał być jego pożegnaniem z kinem, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że Eastwood wciąż ma coś do powiedzenia na ekranie. W wywiadzie zdradził m.in. o swojej pracy na planie i podejściu do aktorów: Wszystkie te rzeczy, które wymieniłeś, to sprawy emocjonalne. Musisz sobie z nimi wszystkimi poradzić. Musisz sprawić, by scenografia i materiał były jak najbardziej komfortowe dla aktorów, aby mogli dać z siebie wszystko. Więc jeśli jesteś głośnym reżyserem, przyjdź na plan i zacznij ich krytykować – co już widziałem, widziałem tego typu scenografie – nie dostaniesz tego samego występu, nie dostaniesz tego, co najlepsze, co mogą ci dać. Chyba że chcesz, żeby czuli się niekomfortowo.

Reżyser nie promował Przysięgłego nr 2 i nie pojawił się na jego premierze w AFI. Nie komentował też decyzji Warner Bros. o wstrzymaniu premiery filmu na platformach streamingowych. Mógłby mieć żal do studia, ale tego żalu w żaden sposób nie wyraził. Mimo to produkcja spotkała się z uznaniem krytyków, którzy podkreślali, że Eastwood wciąż potrafi opowiadać z pasją i klasą. W ciągu sześciu dekad kariery Clint Eastwood wyreżyserował takie klasyki jak Bez przebaczenia, Rzeka tajemnic, Gran Torino, Podmieniona, Jeździec blady czy Za wszelką cenę. W ostatnich latach zachwycił także filmami Przemytnik i Richard Jewell, które udowodniły, że nawet w późnym wieku potrafi łączyć emocjonalną głębię z surowym realizmem. Pełny wywiad z Clintem Eastwoodem można przeczytać na stronie Metrograph. Przeczytaj recenzję filmu Przysięgły nr 2

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





