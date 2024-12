Przysięgły nr 2 - recenzja filmu. Nie ma sprawiedliwości, ale jest Clint Eastwood

Ci jest ważniejsze – dobro, czy prawda? To pytanie zdaje się być punktem wyjścia do refleksji nad moralnością i pokręconą ludzką naturą, do której zaprasza nie kto inny, a sam Clint Eastwood. Przestrzenią tych rozważań jest jego najnowsze (ostatnie?) dzieło, film Przysięgły nr 2, dostępny na Max. Za wyprodukowanie filmu odpowiada studio Warner Bros.

Tego wiekowego już twórcę (na karku 94 lata, a wciąż pozostaje aktywny) moralność interesowała od zawsze. Już w Bez przebaczenia to zasygnalizował, gdy stanął w obronie oszpeconych prostytutek, szukając zemsty na ich oprawcach, poniekąd zastanawiając się też nad istnieniem elementarnej sprawiedliwości. Jej obrońcą był zawsze, czy pojawiał się na ekranie jako aktor, czy stawał po drugiej stronie kamery jako reżyser. W jednym ze swoich ostatnich filmów, pt. Richard Jewell, Eastwood zwracił uwagę, że pomimo dobrych intencji wciąż możesz zostać uznany za winnego, tylko dlatego, że stwarzasz takie pozory.

Bohater walczy sam ze sobą

W Przysięgłym nr 2 zostaje to odwrócone. Bohater filmu robi wszystko, by nie tworzyć pozorów, by przypadkiem nie stać się ofiarą sądowego procesu. Obiera wygodną perspektywę. Jest ławnikiem w sprawie o zabójstwo, opiniuje, sądzi, ale nie jest w centrum uwagi. Sam jednak targany jest moralnymi dylematami. W toku zapoznawania się ze sprawą dochodzi do wniosku, że może, choć wcale nie musi, mieć jakiś związek z ofiarą zabójstwa. Czy prawda powinna wyjść na jaw? Czy ujawnienie jej sprawi, że wygra dobro? I co właściwie to oznacza?

Film oparty jest na sprawdzonej konwencji dramatu sądowego. Doskonale znamy zasady tego spektaklu. Poznajemy oskarżonego, poznajemy ofiarę, poznajemy okoliczności zajścia. Wkrótce potem na scenę wchodzą prokurator i adwokat, którzy zaczynają swoją grę. Bohater, w którego kreuje wyjątkowo powściągliwy Nicholasa Houlta, zostaje, wbrew swojej woli, wytypowany na tytułowego przysięgłego, choć wolałby towarzyszyć swojej ciężarnej żonie. Choć ma poczciwą aparycję, skrywa w sobie mroczny sekret. W przeszłości miał problemy z alkoholem, a w jeszcze bliższej przeszłości znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie.

12 gniewnych ludzi przypomina się podczas seansu

Podczas seansu nasunęły mi się pewne skojarzenia. Przysięgły nr 2 przypomniał mi znakomity Werdykt Sidneya Lumeta. Paul Newman, mierzący się w filmie ze sprawą błędu w sztuce medycznej, także był bohaterem dalece niejednoznacznym, choć stojącym po stronie prawa. Co ciekawe, moralne zagubienie postaci Newmana i w tym wypadku zostało zobrazowane skłonnością do zaglądania do kieliszka. Gdy jednak Przysięgły nr 2 nabiera rozpędu, karty zostają rozdane, a ławnicy stają przed wyborem, film wysyła pozdrowienia do innego dzieła Lumeta, jeszcze bardziej znaczącego – 12 gniewnych ludzi.