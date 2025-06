Clint Eastwood nie udzielił kontrowersyjnego wywiadu. Reżyser musiał wydać oświadczenie

W ostatnim czasie pojawiło się kilka doniesień na mój temat. Pomyślałem, że warto przedstawić fakty. Mogę potwierdzić, że skończyłem 95 lat. Mogę też potwierdzić, że nie udzieliłem żadnego wywiadu austriackiemu wydawnictwu Kurier, ani żadnemu innemu dziennikarzowi w ostatnich tygodniach. Ten wywiad jest całkowicie zmyślony – oświadczył Eastwood.

Do sytuacji doszło tuż po 95. urodzinach reżysera, które same w sobie stanowiły powód do medialnego zainteresowania. Fałszywy materiał zbiegł się z tym wydarzeniem i zyskał na popularności dzięki domniemanym kontrowersyjnym cytatom. Teraz to jednak Eastwood zamyka temat jednoznacznym stanowiskiem.