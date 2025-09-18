Clint Eastwood komplementuje innego aktora. "Za sto lat będą patrzeć wstecz na jego karierę"

Zasłużony aktor chwali innego aktora.

Clint Eastwood, jedna z największych legend Hollywood, nieczęsto komplementuje innych aktorów. Jednak w rozmowie przytoczonej przez reżysera Camerona Crowe’a wyraził ogromny podziw dla Toma Cruise’a, nazywając jego karierę jedną z tych, które zapiszą się w historii kina. Clint Eastwood chwali Toma Cruise’a Crowe, który współpracował z Cruise’em przy filmach Jerry Maguire i Vanilla Sky, zdradził, że ma tego samego prawnika co Eastwood. Dzięki temu zdarzało im się spotykać na tych samych przyjęciach. Podczas jednego z nich doszło do krótkiej, ale pamiętnej wymiany zdań. W rozmowie z New York Timesem wspomina:

Clint Eastwood pochylił się i powiedział: Tom Cruise. Odpowiedziałem: Uwielbiam pracować z Tomem Cruisem. A on dodał: Za sto lat będą patrzeć wstecz – to jest kariera, kariera Toma Cruise’a. Co ciekawe, Eastwood nigdy nie współpracował bezpośrednio z Cruise’em. Mimo to dostrzega w nim wyjątkową ekranową charyzmę i gwiazdorską moc, która wyróżnia go w Hollywood. Cruise od dekad konsekwentnie przyciąga widzów, czego najlepszym przykładem jest sukces Top Gun: Maverick. Crowe uważa, że aktor może stopniowo odchodzić od kina akcji i przechodzić do ról bardziej charakterystycznych, porównując jego karierę do późniejszego etapu twórczości Paula Newmana.

Widzę, że nadchodzi czas, kiedy Cruise będzie przechodził do ról skupionych na postaciach równie mocno, jak wcześniej do filmów akcji. Ten etap jest tuż za rogiem i będzie zachwycał publiczność – powiedział Cameron Crowe. Wiele wskazuje na to, że ten moment rzeczywiście nadchodzi. Kolejny film Cruise’a wyreżyserował Alejandro González Iñárritu, a według doniesień Variety aktor planuje powrócić do współpracy z cenionymi autorami kina, m.in. Paulem Thomasem Andersonem, z którym stworzył Magnolię w 1999 roku. Na przestrzeni czterech dekad Cruise pracował z największymi reżyserami – od Stanleya Kubricka, przez Stevena Spielberga, Martina Scorsese i Michaela Manna, aż po Ridleya Scotta i Olivera Stone’a. W ostatnich latach skupił się głównie na projektach z Christopherem McQuarrie, twórcą kolejnych części Mission: Impossible. Wcześniej informowaliśmy m.in. o tym, że Cruise jeszcze długo będzie kręcić filmy, a co równie ważne, że jego wysiłki zostały docenione – aktor otrzyma honorowego Oscara.

