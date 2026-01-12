Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur: Expedition 33 udowadnia, że świeże spojrzenie może zdziałać więcej niż doświadczenie

Patrycja Pietrowska
2026/01/12 15:00
1
0

Francuskie studio Sandfall Interactive podbiło rynek dzięki pasji młodych twórców.

Gra Clair Obscur: Expedition 33 stała się w 2025 roku ogromnym przebojem, który zdobył uznanie zarówno recenzentów, jak i szerokiej publiczności. Był to pierwszy projekt zrealizowany przez francuską grupę deweloperską znaną pod nazwą Sandfall Interactive. Kadra zarządzająca postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat nietypowego procesu twórczego, który doprowadził ich na szczyty popularności.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Nietypowy proces twórczy stojący za sukcesem Clair Obscur: Expedition 33

Michel Nora, który w tym projekcie pełnił funkcję głównego projektanta, wskazał w rozmowie z mediami na nieoczywiste korzyści płynące ze współpracy z osobami o mniejszym stażu zawodowym. Według jego spostrzeżeń, młodsi pracownicy nie posiadali utartych schematów myślowych dotyczących optymalnego funkcjonowania studia deweloperskiego czy samego procesu projektowania gier.

[Młodsi pracownicy – dop. red.] nie mieli żadnych oczekiwań co do tego, jak powinno funkcjonować studio ani jak należy tworzyć grę, dzięki czemu wnieśli świeże pomysły, które okazały się bardzo cenne dla całego projektu. Ostatecznie była to dobra decyzja, choć w pewnym sensie wymuszona, bo bez odpowiednich środków finansowych niemal niemożliwe jest zatrudnienie doświadczonych specjalistów – a tych pieniędzy na początku po prostu nie było.

Producent gry, Francois Neurisse, również wypowiedział się bardzo pozytywnie o atmosferze panującej w młodym zespole, zwracając szczególną uwagę na brak szkodliwych przyzwyczajeń wyniesionych z pracy w innych korporacjach. Cały zespół miał okazję, aby wspólnie rozwijać swoje umiejętności i uczyć się nowych rzeczy od podstaw.

Próbowaliśmy stworzyć coś nowego, a nawet zupełnie nowe kompetencje, od podstaw. Powiedziałbym, że wykonaliśmy w praktyce podwójną pracę, bo wiele rzeczy robiliśmy po raz pierwszy na taką skalę. Jednocześnie mieliśmy możliwość analizowania i wdrażania najlepszych praktyk. Dużo współpracowałem też z innymi zespołami we Francji, w tym w Montpellier, gdzie działa wiele studiów niezależnych. Uważam, że to świetna branża – bardziej oparta na współpracy między firmami niż na rywalizacji. Bardzo skorzystaliśmy na wymianie doświadczeń.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 ukazało się 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Źródło:https://insider-gaming.com/sandfall-interactive-talk-building-clair-obscur-expedition-33-without-experienced-dev-team/

News
RPG
fantasy
turowe
turowy system walki
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:59

Podoba mi się to odkrywanie koła na nowo... a jak niby wyglądał branża np. w latach 90-tych? Brało się młodych, czasem ledwo po studiach (lub nawet w trakcie) i tworzono gry na rympał. Czasem jedynie było parę starszych osób które miały jakiś know-how i składały to do kupy. I co? Powstało wiele kultowych gier. Tylko że to byli pasjonaci, a nie "junior developerzy" z całą masą oczekiwań i wymagań dot. warunków pracy (I broń boże wymagać od nich elastyczności i czegoś w zamian). I nie, nie mówię tu o godziwości pracy, tylko o podejściu (i temu jak np. reagują na krytykę). Obawiam się jak niektórzy mają namieszane w głowach bo na każdego Expedition 33 mamy pełno jakiś projektów DEI tworzonych przez grupę ludzi którzy "myślą" że reprezentują gusta graczy... na szczęście takie właśnie gry jak ta od Sandfall pokazują że się da.




