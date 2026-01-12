Clair Obscur: Expedition 33 udowadnia, że świeże spojrzenie może zdziałać więcej niż doświadczenie

Francuskie studio Sandfall Interactive podbiło rynek dzięki pasji młodych twórców.
Gra Clair Obscur: Expedition 33 stała się w 2025 roku ogromnym przebojem, który zdobył uznanie zarówno recenzentów, jak i szerokiej publiczności. Był to pierwszy projekt zrealizowany przez francuską grupę deweloperską znaną pod nazwą Sandfall Interactive. Kadra zarządzająca postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat nietypowego procesu twórczego, który doprowadził ich na szczyty popularności.
Nietypowy proces twórczy stojący za sukcesem Clair Obscur: Expedition 33
Michel Nora, który w tym projekcie pełnił funkcję głównego projektanta, wskazał w rozmowie z mediami na nieoczywiste korzyści płynące ze współpracy z osobami o mniejszym stażu zawodowym. Według jego spostrzeżeń, młodsi pracownicy nie posiadali utartych schematów myślowych dotyczących optymalnego funkcjonowania studia deweloperskiego czy samego procesu projektowania gier.
[Młodsi pracownicy – dop. red.] nie mieli żadnych oczekiwań co do tego, jak powinno funkcjonować studio ani jak należy tworzyć grę, dzięki czemu wnieśli świeże pomysły, które okazały się bardzo cenne dla całego projektu. Ostatecznie była to dobra decyzja, choć w pewnym sensie wymuszona, bo bez odpowiednich środków finansowych niemal niemożliwe jest zatrudnienie doświadczonych specjalistów – a tych pieniędzy na początku po prostu nie było.
Producent gry, Francois Neurisse, również wypowiedział się bardzo pozytywnie o atmosferze panującej w młodym zespole, zwracając szczególną uwagę na brak szkodliwych przyzwyczajeń wyniesionych z pracy w innych korporacjach. Cały zespół miał okazję, aby wspólnie rozwijać swoje umiejętności i uczyć się nowych rzeczy od podstaw.
Próbowaliśmy stworzyć coś nowego, a nawet zupełnie nowe kompetencje, od podstaw. Powiedziałbym, że wykonaliśmy w praktyce podwójną pracę, bo wiele rzeczy robiliśmy po raz pierwszy na taką skalę. Jednocześnie mieliśmy możliwość analizowania i wdrażania najlepszych praktyk. Dużo współpracowałem też z innymi zespołami we Francji, w tym w Montpellier, gdzie działa wiele studiów niezależnych. Uważam, że to świetna branża – bardziej oparta na współpracy między firmami niż na rywalizacji. Bardzo skorzystaliśmy na wymianie doświadczeń.