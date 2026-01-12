Clair Obscur: Expedition 33 udowadnia, że świeże spojrzenie może zdziałać więcej niż doświadczenie

Gra Clair Obscur: Expedition 33 stała się w 2025 roku ogromnym przebojem, który zdobył uznanie zarówno recenzentów, jak i szerokiej publiczności. Był to pierwszy projekt zrealizowany przez francuską grupę deweloperską znaną pod nazwą Sandfall Interactive. Kadra zarządzająca postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat nietypowego procesu twórczego, który doprowadził ich na szczyty popularności.

Nietypowy proces twórczy stojący za sukcesem Clair Obscur: Expedition 33

Michel Nora, który w tym projekcie pełnił funkcję głównego projektanta, wskazał w rozmowie z mediami na nieoczywiste korzyści płynące ze współpracy z osobami o mniejszym stażu zawodowym. Według jego spostrzeżeń, młodsi pracownicy nie posiadali utartych schematów myślowych dotyczących optymalnego funkcjonowania studia deweloperskiego czy samego procesu projektowania gier.