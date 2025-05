Clair Obscur: Expedition 33 to najlepiej oceniona gra na Metacritic w historii. Przebiło nawet Baldur's Gate 3

Mimo obaw, że niespodziewana premiera Oblivion Remastered przyćmi inne tytuły, Clair Obscur: Expedition 33 nie tylko przetrwało, ale błyskawicznie stało się jednym z największych hitów 2025 roku. Produkcja studia Sandfall Interactive, sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy w zaledwie trzy dni, zyskała entuzjastyczne recenzje, a nawet pochwałę od samego prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Nic dziwnego, że gracze zachwyceni są tym tytułem i uważają, że to „50-dolarowe arcydzieło w 80-dolarowej branży”. Okazuje się, że Clair Obscur: Expedition 33 sprzedaje się lepiej niż inne jRPG-i na PC.

Clair Obscur: Expedition 33 to najwyżej oceniona gra przez graczy w historii Metacritic

Produkcja zdobyła także tytuł najwyżej ocenianego tytułu w historii Metacritica pod względem ocen graczy. Na PC osiągnęła niewiarygodne 9.8 (przy ponad 1,9 tys. ocen), a na PS5 i Xbox Series X – 9.7 odpowiednio przy ponad 7,7 tys. oraz 630+ recenzjach użytkowników. To wyniki, które przewyższają dotychczasowych rekordzistów, takich jak The Legend of Zelda: Ocarina of Time (9.0), Baldur's Gate 3 (9.2), The Last of Us (9.2), Half-Life 2 (9.1) czy Heroes of Might and Magic III (9.3).