Clair Obscur: Expedition 33 szanuje czas gracza. Twórcy podkreślają, że w grze nie ma „zbędnych elementów”

W wywiadzie dla GamesIndustry.biz, dyrektor portfolio Kepler Interactive, Matthew Handrahan, oraz dyrektor operacyjny Sandfall Interactive, François Meurisse, podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Podkreślali, że brak zbędnych, sztucznie wydłużających zawartości elementów w Clair Obscur: Expedition 33, przyczynił się do jej udanej premiery. Jak przekazał Handrahan:

Jedną z rzeczy, które świetnie wypadają w Expedition 33, jest szacunek do czasu gracza. Gra oferuje wiele do zrobienia i daje mnóstwo satysfakcji, ale nie wymusza arbitralnie 500 godzin rozgrywki. Jest angażująca, bo jej skala została dobrze przemyślana. […] Nie ma w niej zbędnych elementów ani sztucznego rozciągania zawartości tylko po to, by była „większa i większa”.

Zwięzłość powinna być większą wartością w grach. Czasem coś jest lepsze właśnie dlatego, że jest krótsze – to temat, który ostatnio pojawia się też w branży filmowej. Każdy film trwa teraz dwie i pół godziny, a większość ludzi myśli: „Czy mogłyby być trochę krótsze? Bo mamy też inne rzeczy do zrobienia w życiu”.