Clair Obscur: Expedition 33 na Xbox Developer Direct. Poznaliśmy datę premiery nowego RPG-a

Clair Obscur: Expedition 33 to zapowiedziana na ubiegłorocznym Xbox Game Showcase “przełomowa” turowa gra RPG. Przeniesiemy się do fantastycznego świata wzorowanego na francuskiej belle époque. Jedną z najważniejszych postaci będzie Malarka budząca się co roku, aby namalować coś na swoim Monolicie. Mowa o przeklętej liczbie - każdy w tym wieku zmienia się w dym i przepada na zawsze. Jako Ekspedycja 33 naszym zadaniem będzie przerwanie cyklu i uchronienie siebie oraz innych przed śmiercią.