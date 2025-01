Poznaliśmy pierwsze szczegóły o Xbox Developer Direct. Microsoft ujawnił termin wydarzenia

DOOM: The Dark Ages - Stworzona przez id Software gra DOOM: The Dark Ages to prequel uznanych przez graczy DOOM (2016) i DOOM Eternal, opowiadający historię powstania gniewu Doom Slayera. W trzeciej odsłonie serii DOOM gracze wejdą w splamione krwią buty Doom Slayera we wcześniej nie widzianej mrocznej i złowieszczej średniowiecznej wojnie z piekłem. Więcej informacji otrzymamy podczas pełnej prezentacji na Developer_Direct.