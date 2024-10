Ile zajmie przejście Clair Obscur: Expedition 33? Twórcy wypowiedzieli się również o cenie gry

Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 udostępnili wpis na Twitterze/X, w którym dowiedzieliśmy się, że główny wątek gry powinien nam zająć około 30 godzin - niestety nie otrzymaliśmy informacji dotyczących oczekiwanej długości przejścia gry z zobaczeniem całej zawartości pobocznej. Studio poruszyło również kwestie ceny produkcji, która przez wiele osób jest uważana za zbyt wysoką, ponieważ wynosi prawie 200 złotych. Potwierdzono, że jest to finalna cena gry.

W Clair Obscur: Expedition 33 przenosimy się do fantastycznego świata, nad którym czuwa bóstwo o nazwie Malarka. Raz do roku maluje ona liczbę na Monolicie, co zamienia w pył wszystkich wszystkich ludzi, a naszym zadaniem jest zapobiegnięcie temu i pokonanie bóstwa. Na wyprawę udali się m.in. wojowniczka Sciel, czarodziejka Luna, inżynier Gustav i podróżniczka Maelle. Podczas rozgrywki eksplorujemy lokacje i toczymy walki w systemie turowym. Wraz z postępem możemy ulepszać naszą drużynę składającą się łącznie z sześciu postaci.