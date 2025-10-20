Clair Obscur: Expedition 33 ma już pierwsze GOTY. Gra rozpoczyna sezon nagród z przytupem

Mimo że rok 2025 obfitował w liczne, zarówno mniejsze, jak i duże tytuły, które na długo pozostaną w pamięci graczy, coraz trudniej jest nie wskazywać na Clair Obscur: Expedition 33 jako wyraźnego lidera w wyścigu o tytuł Gry Roku. Krytycy są przekonani, że RPG, stworzone przez studio Sandfall Interactive, ma przed sobą serię nagród. Choć do listopada brakuje jeszcze kilku dni, produkcja ta zdobyła już swoją pierwszą nagrodę GOTY.

Pierwsze GOTY dla Clair Obscur: Expedition 33

Tę prestiżową statuetkę gra odebrała podczas ceremonii zamknięcia Gamescom Asia X Thailand Game Awards. To wydarzenie, które odbyło się w Tajlandii, cieszyło się rekordową frekwencją, przyciągając ponad 200 tysięcy osób. Expedition 33 okazało się bezapelacyjnym triumfatorem wieczoru, zgarniając łącznie cztery wyróżnienia, co czyni ją największym zwycięzcą gali.