Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur: Expedition 33 ma już pierwsze GOTY. Gra rozpoczyna sezon nagród z przytupem

Patrycja Pietrowska
2025/10/20 18:10
0
0

Clair Obscur: Expedition 33 zgarnia cztery nagrody na Gamescom Asia X.

Mimo że rok 2025 obfitował w liczne, zarówno mniejsze, jak i duże tytuły, które na długo pozostaną w pamięci graczy, coraz trudniej jest nie wskazywać na Clair Obscur: Expedition 33 jako wyraźnego lidera w wyścigu o tytuł Gry Roku. Krytycy są przekonani, że RPG, stworzone przez studio Sandfall Interactive, ma przed sobą serię nagród. Choć do listopada brakuje jeszcze kilku dni, produkcja ta zdobyła już swoją pierwszą nagrodę GOTY.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Pierwsze GOTY dla Clair Obscur: Expedition 33

Tę prestiżową statuetkę gra odebrała podczas ceremonii zamknięcia Gamescom Asia X Thailand Game Awards. To wydarzenie, które odbyło się w Tajlandii, cieszyło się rekordową frekwencją, przyciągając ponad 200 tysięcy osób. Expedition 33 okazało się bezapelacyjnym triumfatorem wieczoru, zgarniając łącznie cztery wyróżnienia, co czyni ją największym zwycięzcą gali.

Oprócz głównej nagrody, tytuł został okrzyknięty najlepszą grą RPG roku oraz najlepszą Grą Roku na PC i Konsole. To ostatnie wyróżnienie jest prawdopodobnie tożsame z głównym GOTY, z tym wyjątkiem, że pomija aplikacje mobilne. Dodatkowo Clair Obscur: Expedition 33 zdobyło nagrodę w kategorii Popular Vote.

GramTV przedstawia:

Warto zaznaczyć, że studio Sandfall jest świadome, iż stworzyło dzieło, które będzie nagradzane. Jednak dyrektor Guillaume Broche zaznaczył, że celem studia nie było zaprojektowanie gry wyłącznie pod kątem statuetek. Co ciekawe, zapytany o swój osobisty typ na GOTY 2025, Broche wskazał na niezależny hit Megabonk.

Przypomnijmy na koniec, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Źródło:https://www.thegamer.com/clair-obscur-expedition-33-gamescom-asia-thailand-game-of-the-year/

Tagi:

News
RPG
GOTY
Gra roku
fantasy
nagroda
nagrody
turowe
turowy system walki
Kepler Interactive
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112