CI Games osiągnęło rekordowy wzrost przychodów w 2023 roku. Pomogło Lords of the Fallen

Pod koniec marca Lords of the Fallen otrzymało aktualizację, która wprowadziła do gry prawie 30 zmian. Produkcja zaliczyła udany start – w zaledwie 10 dni po premierze sprzedało się ponad milion egzemplarzy. CI Games dzieli się teraz świetnymi wynikami finansowymi za 2023 rok i jak się okazuje, RPG akcji miało ogromny udział w sukcesie firmy.