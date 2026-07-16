Backrooms właśne ujawniło swoją największą tajemnicę. Fani są jeszcze bardziej zaniepokojeni

Backroom. Bez wyjścia okazał się jednym z największych horrorowych sukcesów 2026 roku. Film Kane'a Parsonsa nie tylko osiągnął świetny wynik w kinach, ale również zapoczątkował modę na analog horror w Hollywood. Produkcja A24 zdobyła uznanie widzów przede wszystkim dzięki atmosferze niepokoju, zamiast klasycznych jumpscare'ów i hektolitrów krwi. Ale to już wiemy.

Backrooms. Bez wyjścia – jak tworzono potwora z filmu?

Nie wiedzieliśmy jednak dotychczas nic o jednym z najbardziej zapadających w pamięć elementów filmu. Mowa oczywiście o potworze zwanym Captain Clark. Wyjaśnijmy, że w filmie jest to groteskowa, przerośnięta wersja głównego bohatera, która z upiornym wyrazem twarzy ściga swoje ofiary.