Backrooms właśne ujawniło swoją największą tajemnicę. Fani są jeszcze bardziej zaniepokojeni

Backroom. Bez wyjścia okazał się jednym z największych horrorowych sukcesów 2026 roku. Film Kane'a Parsonsa nie tylko osiągnął świetny wynik w kinach, ale również zapoczątkował modę na analog horror w Hollywood. Produkcja A24 zdobyła uznanie widzów przede wszystkim dzięki atmosferze niepokoju, zamiast klasycznych jumpscare'ów i hektolitrów krwi. Ale to już wiemy.
Backrooms. Bez wyjścia – jak tworzono potwora z filmu?
Nie wiedzieliśmy jednak dotychczas nic o jednym z najbardziej zapadających w pamięć elementów filmu. Mowa oczywiście o potworze zwanym Captain Clark. Wyjaśnijmy, że w filmie jest to groteskowa, przerośnięta wersja głównego bohatera, która z upiornym wyrazem twarzy ściga swoje ofiary.
Studio A24 opublikowało właśnie zdjęcie zza kulis, pokazujące, jak powstała ta postać. Okazuje się, że Captain Clark nie był wyłącznie efektem komputerowym. W potwora wcielił się mierzący ponad 230 cm aktor Robert Bobroczkyi, ubrany w specjalnie przygotowany kostium.
GramTV przedstawia:
Fotografia przedstawiająca aktora bez założonej głowy potwora szybko obiegła media społecznościowe. Wielu fanów zgodnie przyznało, że taki widok jest... jeszcze bardziej niepokojący niż sam film. Dlaczego? Fotografia przypomniała, że Captain Clark nie był wyłącznie efektem komputerowym. Aktorzy naprawdę grali u boku ogromnej postaci w pełnym kostiumie, co – zdaniem wielu widzów – dodatkowo wzmacnia realizm i grozę scen pościgów.
To właśnie takie decyzje realizacyjne sprawiły, że Backroom. Bez wyjścia wyróżnił się na tle wielu współczesnych horrorów. Zamiast polegać na gwałtownych straszakach czy widowiskowym CGI, twórcy postawili na atmosferę, praktyczne efekty i poczucie nieustannego dyskomfortu. Nic dziwnego, że dla wielu widzów film stał się jednym z najbardziej niepokojących doświadczeń kinowych ostatnich lat.
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