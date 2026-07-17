Po Odysei nadchodzi kolejne ważne historyczne widowisko w tym roku. The Uprising otrzymał pierwszy zwiastun

Akcja filmu The Uprising rozgrywa się w czternastowiecznej Anglii, wyniszczonej przez epidemię czarnej śmierci oraz kolejne konflikty. Rządy Ryszarda II przynoszą mieszkańcom coraz większe obciążenia finansowe. Podatki nakładane na najbiedniejszych mają pomóc w finansowaniu wojny stuletniej, ale jednocześnie pogłębiają gniew społeczeństwa i prowadzą do otwartego buntu.

Andrew Garfield stanie na czele ludowego powstania w historycznym thrillerze The Uprising. Focus Features opublikowało pierwszy zwiastun nowego filmu Paula Greengrassa, reżysera takich produkcji jak Kapitan Phillips, Lot 93 oraz kilku odsłon serii o Jasonie Bournie.

Głównym bohaterem historii jest pogrążony w żałobie rolnik, który początkowo nie zamierza zostawać przywódcą. Kolejne niesprawiedliwe decyzje władzy sprawiają jednak, że staje na czele armii złożonej ze zwykłych mieszkańców. Rebelianci rzucają wyzwanie siłom królewskim, walcząc nie tylko o sprawiedliwość, lecz także o przetrwanie.

Film został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami związanymi z powstaniem chłopskim w Anglii w 1381 roku. Paul Greengrass podkreśla, że opowieść koncentruje się przede wszystkim na zwykłych ludziach, ich frustracjach, nadziejach oraz pragnieniu zmiany. Reżyser wpadł na pomysł realizacji produkcji w okresie pandemii, dostrzegając podobieństwa pomiędzy społecznym niezadowoleniem z czternastego wieku a napięciami widocznymi we współczesnym świecie.