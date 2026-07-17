Po Odysei nadchodzi kolejne ważne historyczne widowisko w tym roku. The Uprising otrzymał pierwszy zwiastun

Twórca Bourne’a przedstawia nowy historyczny film, który właśnie otrzymał oficjalny zwiastun.
Andrew Garfield stanie na czele ludowego powstania w historycznym thrillerze The Uprising. Focus Features opublikowało pierwszy zwiastun nowego filmu Paula Greengrassa, reżysera takich produkcji jak Kapitan Phillips, Lot 93 oraz kilku odsłon serii o Jasonie Bournie.
The Uprising – zwiastun nadchodzącego filmu historycznego z Andrew Garfieldem
Akcja filmu The Uprising rozgrywa się w czternastowiecznej Anglii, wyniszczonej przez epidemię czarnej śmierci oraz kolejne konflikty. Rządy Ryszarda II przynoszą mieszkańcom coraz większe obciążenia finansowe. Podatki nakładane na najbiedniejszych mają pomóc w finansowaniu wojny stuletniej, ale jednocześnie pogłębiają gniew społeczeństwa i prowadzą do otwartego buntu.
Głównym bohaterem historii jest pogrążony w żałobie rolnik, który początkowo nie zamierza zostawać przywódcą. Kolejne niesprawiedliwe decyzje władzy sprawiają jednak, że staje na czele armii złożonej ze zwykłych mieszkańców. Rebelianci rzucają wyzwanie siłom królewskim, walcząc nie tylko o sprawiedliwość, lecz także o przetrwanie.
Film został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami związanymi z powstaniem chłopskim w Anglii w 1381 roku. Paul Greengrass podkreśla, że opowieść koncentruje się przede wszystkim na zwykłych ludziach, ich frustracjach, nadziejach oraz pragnieniu zmiany. Reżyser wpadł na pomysł realizacji produkcji w okresie pandemii, dostrzegając podobieństwa pomiędzy społecznym niezadowoleniem z czternastego wieku a napięciami widocznymi we współczesnym świecie.
GramTV przedstawia:
W głównej roli występuje Andrew Garfield, dwukrotnie nominowany do Oscara aktor znany między innymi z filmów Spider-Man, Tick, Tick... Boom!, Oczy Tammy Faye oraz Żyjemy w czasie. Na ekranie Garfieldowi towarzyszyć będą: Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman, Katherine Waterston oraz Sky Yang. Focus Features potwierdziło także udział Stanleya Townsenda.
Oficjalna premiera The Uprising została wyznaczona w polskich kinach na 18 września bieżącego roku.
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