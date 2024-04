Chris Hemsworth żałuje występu w Thor: miłość i grom. Aktor nie może sobie wybaczyć

Dlatego tym razem chce się upewnić, że kolejny historia Thora będzie warta powrotu do roli.

Thor: miłość i grom jest ostatnim występem Odynsona w uniwersum Marvela. Bohater prawdopodobnie zrobi sobie dłuższą przerwę i według ostatnich doniesień dotyczących składu ekipy nowych Avengersów , może go zabraknąć w kolejnym filmie o superbohaterskiej drużynie. Film Taiki Waititiego nie spodobał się wielu widzom i była to jedna z produkcji, która przyczyniła się do zmniejszenia popularności wśród widzów kolejnymi filmami i serialami z MCU. Świadomy kiepskiej jakości produkcji jest również sam Chris Hemsworth, który w najnowszym wywiadzie otwarcie przyznał, że żałuje występu w czwartej części przygód nordyckiego boga.

Dałem się wciągnąć w improwizację i całe to wariactwo, przez co stałem się parodią samego siebie. Nie udało mi się tego doprowadzić do satysfkacjonującego końca.

Hemsworth niezbyt dobrze czuł się w takiej roli. Teraz po niecałych dwóch latach od premiery filmu Marvela stwierdził, że żałuje, że dał się wciągnąć w improwizację, która doprowadziła do tego, że Thor stał się parodią samego siebie.

Ten naturalny humor Chrisa Hemswortha chciał wykorzystać Taika Waititi w Thor: miłość i grom. Reżyser pozwolił więc aktorowi na improwizację niektórych scen, w których główny bohater miał być jeszcze zabawniejszy niż do tej pory. To się jednak nie udało.

Po raz pierwszy spotkałam Chrisa na parkingu — jeździł wózkiem golfowym, a jego loki Thora latały pod wpływem wiatru — pędząc w moją stronę z szerokim uśmiechem na powitanie. Słyszałem, że jest wspaniałomyślny i taki właśnie jest, ale również zabawny i niezwykle pracowity, a do tego przystojny, ale nie miałam pojęcia, jaki potrafi być głupkowaty. On nadaje ton na planie – każdy jest ceniony. Wszyscy są mile widziani. Bardzo go uwielbiam i podziwiam.

Czwarty film o Thorze był krytykowany przez widzów m.in. za rolę Chrisa Hemswortha, który poszedł w pełną komedię, a to Jane Foster, grana przez Natalie Portman, było tą poważniejszą postacią. Teraz poznaliśmy kulisy takiego stanu rzeczy, w której twórcy pozwolili aktorowi na zbyt śmiałą interpretację jego postaci, nie stopując go w scenach, gdy było to najbardziej potrzebne.

Według plotek Marvel nie zamierza rezygnować z Thora i w planach jest już piąty film. Taika Waititi nie wróci do serii i studio musi szukać nowego reżysera. Już wcześniej Chris Hemsworth przyznał, że powróci do roli Odynsona tylko wtedy, gdy będzie ciekawa historia do opowiedzenia.