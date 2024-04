Ujawniono nowy skład Avengersów. Tylko pięć postaci będzie istotnych

Według obecnych planów Marvela już za dwa lata do kin wejdzie Avengers 5. Nie wiadomo, czy pierwotny pomysł na film z wojną Kangów zostanie zachowany, czy też studio zdecyduje się opracować zupełnie nową historię, w której potężnego antagonisty nie będzie. Zanim jednak dojdzie do kolejnej wielkiej walki superbohaterów z nowym zagrożeniem, wcześniej Marvel będzie musiał złożyć nową drużynę Avengersów. Twórcy mają z czego wybierać i w ostatnich latach do MCU wprowadzono wiele nowych postaci. Jak się okazuje, większość z nich nie będzie częścią nowej drużyny.

Avengers 5 – jaki będzie nowy skład drużyny?

Scooper MyTimeToShineHello poinformował, że studio chce skupić się tylko na pięciu bohaterach, którzy będą najważniejszymi postaciami w Avengers 5. Będą to Kapitan Ameryka (Sam Wilson), Spider-Man, Moon Knight, Hulk i She-Hulk.