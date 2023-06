Chris Hemsworth wróci do roli Thora? Tylko pod jednym warunkiem

Marvel aż dziewięciokrotnie wykorzystał postać Thora w filmach ze swojego uniwersum. Chris Hemsworth od dwunastu lat z powodzeniem wciela się w tego superbohatera, ale ostatnia produkcja o przygodach nordyckiego boga nie przypadła do gustu fanom. Chociaż film zarobił ogromne pieniądze, to mimo wszystko kolejna część stanęła pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy Chris Hemsworth jeszcze raz wróci do swojej roli, choć wydaje się to prawdopodobne w jednej z dwóch zapowiedzianych części Avengers. Gwiazdor ma jednak jeden warunek, który musi zostać spełniony przez Marvela, aby zgodził się na powrót.