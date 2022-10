Chivalry 2 z ogromnym przypływem nowych graczy. Twórcy chwalą się wynikami

Chivalry 2 wzbogaciło w zeszłym tygodniu ofertę Xbox Game Pass i wygląda na to, że decyzja o udostępnieniu gry w abonamencie Microsoftu była strzałem w dziesiątkę. Produkcja Torn Banner Studios – od momentu pojawienia się w usłudze amerykańskiej firmy – może bowiem pochwalić się ogromnym przypływem nowych graczy, o czym za pośrednictwem Twittera poinformowali sami deweloperzy.

Chivalry 2 zyskało ponad pół miliona nowych graczy

Zgodnie z przekazanymi informacjami, od momentu udostępnienia Chivalry 2 w Xbox Game Pass gra zyskała ponad 500 tysięcy nowych graczy. Z pewnością duża część użytkowników nie zostanie z produkcją Torn Banner Studios na dłużej, ale deweloperzy i tak mogą być zadowoleni z zainteresowania, jakie ich tytuł wywołał wśród abonentów Microsoftu.



Warto także pamiętać, że Chivalry 2 wciąż jest rozwijane. W zeszłym tygodniu produkcja doczekała się bowiem aktualizacji oznaczonej numerem 2.6, która wprowadziła nie tylko kolejne zmiany w balansie i poprawki, ale także zupełnie nową mapę o nazwie Hipodrom. Ponadto na wybranych arenach gracze otrzymali możliwość prowadzenia starć na koniach.



Na koniec przypomnijmy, że Chivalry 2 zadebiutowało na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w czerwcu ubiegłego roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja gry Chivalry 2 – gdy przegrywanie nie ma żadnego znaczenia.

