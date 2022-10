Xbox Game Pass z kolejną niespodzianką. Chivalry 2 ląduje w usłudze Microsoftu

Prawdopodobnie dziś po południu Microsoft przedstawi listę gier, które wzbogacą ofertę Xbox Game Pass w pierwszej połowie października. Wczoraj natomiast ujawniono, jaki tytuł w bieżącym miesiącu jako pierwszy trafi do usługi amerykańskiej firmy. Okazuje się, że jeszcze dziś subskrybenci giganta z Redmond będą mieli okazję zapoznać się z Chivalry 2. Produkcją Torn Banner Studios będą mogli cieszyć się zarówno abonenci korzystający z komputerów osobistych, jak i konsol Xbox.

Chivalry 2 pierwszą grą z październikowej oferty Xbox Game Pass

Chivalry 2 jest sieciową grą FPP, która umożliwia wzięcie udziału w średniowiecznych bitwach. W starciach naprzeciw siebie może stanąć nawet 64 graczy podzielonych na dwie frakcje. Do dyspozycji użytkowników oddano 4 klasy i 12 podklas, a każda z nich wyróżnia się unikatowymi broniami i zdolnościami. Dodatkowo produkcja Torn Banner Studios oferuje pełne wsparcie dla funkcji cross-play na wszystkich platformach.



Na koniec przypomnijmy, że Chivalry 2 zadebiutowało na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w czerwcu ubiegłego roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja gry Chivalry 2 – gdy przegrywanie nie ma żadnego znaczenia.

