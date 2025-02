Chernobylite Complete Edition w najniższej cenie w historii w Nintendo eShop

Polskie studio The Farm 51 obecnie zajmuje się rozwojem Chernobylite 2 - kontynuacji gry akcji z 2021 roku, której historia ma miejsce w Strefie Wykluczenia wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ostatnio twórcy zdecydowali się na rozpoczęcie zbiórki na stronie Kickstarter, aby móc kontynuować rozwój gry. Tymczasem oryginał został przeceniony w Nintendo eShop, dzięki czemu jest dostępny w najniższej historycznie cenie.

Chernobylite - promocja w Nintendo eShop

Na stronie Nintendo eShop mamy możliwość nabycia Chernobylite w cenie 59,99 złotych, co stanowi obniżkę 50 procent względem standardowej ceny. Według podanych informacji oferta będzie obowiązywać do 14 marca, więc mamy sporo czasu na skorzystanie z niej. Warto dodać, że dotyczy to wersji Complete Edition.