Zbiórka polskiego studia na Kickstarterze osiągnęła cel 24 dni przed czasem. Tytuł doczeka się dzięki temu wielu nowości

The Farm 51 wciąż pracuje nad rozwojem Chernobylite 2.

Kilka dni temu informowaliśmy o rozpoczęciu zbiórki na Kickstarterze przez studio The Farm 51. Polscy deweloperzy zdecydowali poprosić społeczność o pomoc przy rozwoju drugiej odsłony Chernobylite - przygodowej gry akcji z elementami RPG, w której przenosimy się oczywiście do czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Właśnie dowiedzieliśmy o sukcesie twórców.

Chernobylite 2 - sukces deweloperów odpowiedzialnych za projekt

Jak możemy zobaczyć na stronie Kickstarter poświęconej zbiórce na rozwój Chernobylite 2, cel 97,875 dolarów już został osiągnięty. Stało się to w mniej niż tydzień od założenia akcji przez Polaków - warto dodać, że na zebranie całej kwoty przeznaczono 30 dni. Oznacza to, że deweloperzy mają jeszcze 24 dni na uzyskanie dodatkowych funduszy od społeczności. Do tej pory kwota przeznaczona dla założycieli zbiórki wynosi już 121,237 dolarów przekazanych przez 1399 różnych osób.